क्या गामा चा... लड़की के साथ रात के अंधेरे में घराए जदयू नेता; भागते वीडियो वायरल, अब सफाई
जदयू नेता का लड़की के साथ भागने का वीडियो वायरल हो रहा है। अब नेताजी वीडियो बनाने वाले लड़कों पर लड़की से छेड़खानी का आरोप लगा रहे हैं लेकिन, उस वक्त लड़कों के सवाल पर कुछ नहीं बोल पाए।
Bihar Crime News: बिहार के सारण जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बुजुर्ग एक लड़की के साथ रात के अंधेरे में भागते नजर आ रहे हैं। उनकी पहचान जदयू के प्रखंड बीस सूत्री अध्यक्ष बलिराम सिंह उर्फ गामा सिंह के रूप में की जा रही है। वीडियो पर नेता जी ने सफाई भी दी है। इधर लड़की ने वीडियो बना रहे लड़कों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की सच्चाई का दावा नहीं करता। हालांकि, नेताजी खुद वायरल वीडियो में खुद के होने की पुष्टि कर रहे हैं।
नेता जी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रहा है। साफ दिख रहा है कि वीडियो बनाने वाले कुछ लड़कों को देखकर वे भागने सुनसा खेतों की ओर भागने लगते हैं। हालांकि, एक बार किसी मकान का दीवार भी दिखता है। अंधेरे के कारण साफ नहीं दिखता। लड़की एक बार वीडियो बना रहे लड़कों पर झपट्टा भी मारती है। वह अपना सैंडल हाथ में लेकर मारने का प्रयास करती है। लेकिन नेताजी उसे समझाते हैं कि अभी भागने में ही भलाई है। वे गमछा से अपना चेहरा ढंकने की भी कोशिश करते हैं। वीडयो वायरल करने वालों का कहना है कि उन्हें आपत्तिजनक हालत में देख वीडियो बनाने लगे तो भागने लगे।
इस पर नेताजी ने सफाई दी है। वे लड़कों के इस कार्य की निंदा करते हैं। बताया कि शाम को जब वे गेहूं कटवाने के लिए खेतों की ओर गए थे तो कुछ लड़के लड़की का वीडियो बना रहे थे और छेड़ रहे थे। उन्होंने उस युवती को इन बदमाशों से बचाया। लड़की दौड़ी हुई आई और कहने लगी कि लड़के उसके साथ गलत करना चाहते हैं। उन्होंने उसे बचाकर घर तक पहुंचाया। उनकी छवि खराब करने और बदनाम करने की नीयत से वीडियो को गलत अर्थ में वायरल कर रहे हैं। यह उनके विरोधियों की साजिश है।
इधर वीडियो में दिख रही युवती ने कहा है कि वह बाजार से लौट रही थी। सुनसान इलाके में चार पांच बदमाश मिल गए। उनके साथ छेड़खानी की और वीडियो बनाने लगे। वह बचने के लिए भाग रही थी उसी समय गामा सिंह वहां पहुंच गए उसे बचाया। यह भी दावा किया कि अगर गामा सिंह नहीं आते तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। पुलिस वायरल वीडियो की छानबीन कर रही है। खबर लिखे जाने तक किसी पक्ष ने पुलिस प्रशासन से कोई शिकायत नहीं की थी।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें