जहानाबाद में जदयू के जिला सचिव पर चाकू से हमला, गाली-गलौज कर मारपीट भी की
जहानाबाद शहर में गुरुवार को जदयू के जिला सचिव मनीष कुमार पर 6-7 लोगों ने मारपीट कर चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने से जदयू नेता जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
बिहार के जहानाबाद शहर में शनिवार को बदमाशों ने जनता दल यूनाइटेड (JDU) के एक नेता पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में जदयू नेता मनीष कुमार जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जदयू नेता का कहना है कि वह डॉक्टर के क्लिनिक आए थे। तभी उन पर 6-7 लोगों ने गाली-गलौज कर मारपीट की फिर चाकू मार दिया।
शहर के राजा बाजार बाजार समिति मोड़ के समीप शनिवार को जदयू नेता मनीष कुमार को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया। उनके हाथ में चाकू लगा है। जहानाबाद सदर अस्पताल में जदयू नेता का इलाज कराया गया। पुलिस अग्रेतर कानूनी कार्रवाई कर रही है।
डॉक्टर के यहां गए थे जदयू नेता
हमले में घायल मनीष कुमार जदयू के जिला सचिव हैं। उनका कहना है कि गांव के एक परिवार के लोग किसी मरीज का इलाज कराने जहानाबाद में बाजार समिति के पास स्थित एक डॉक्टर के क्लिनिक पर आए थे। वह खुद भी उनके साथ वहां पहुंचे थे। मरीज को भर्ती कराने के बाद वे लोग वहीं पर बैठे हुए थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि इसी दौरान कुछ लोग आए और गाली-गलौज करने लगे। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और फिर मारपीट करने लगे। मनीष कुमार ने बताया कि उनके गांव के लोगों ने बचाव किया। तभी आरोपियों में शामिल एक युवक ने चाकू निकालकर उन पर प्रहार कर दिया। इससे उनके हाथ में तीन-चार जगहों पर चाकू लग गया।
जदयू नेता ने तीन नामजद और चार अन्य अज्ञात लोगों पर हमले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमलावरों के पास दूसरे घातक हथियार भी थे। मनीष कुमार ने आरोप लगाया कि हमला करने वाले लोग असामाजिक प्रवृत्ति के हैं और नशे का कारोबार भी करते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।