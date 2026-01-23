फ्रॉडगिरी में जदयू नेता गिरफ्तार; दूसरे की जमीन बेचकर 20 लाख ठगा, सदमे में मर गया खरीददार
कुमारेश्वर के खिलाफ हाजीपुर एसीजेएम-छह की अदालत से गैर जमानतीय वारंट जारी है। वह मूलरूप से वैशाली के भगवानपुर थाना अंतर्गत असतपुर सतपुरा गांव निवासी हैं। दूसरे की जमीन की रजिस्ट्री करके 20 लाख ठग लेने का आरोप है।
बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुर थाने की पुलिस ने तिलक मैदान रोड स्थित आवास से जदयू नेता कुमारेश्वर सहाय को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ भगवानपुर थाने में दूसरे की जमीन बेचकर 19.95 लाख रुपये की ठगी के आरोप में एफआईआर दर्ज है। गिरफ्तारी को लेकर भगवानपुर थाने की पुलिस ने नगर थाने में एक प्रपत्र व वारंट की प्रति सौंपी है। भूमि विवाद निपटारे की मंत्री विजय कुमार सिन्हा के अभियान के बीच सत्ताधारी जदयू के नेता की गिरफ्तारी की काफी चर्चा हो रही है।
अपर थानेदार रविकांत दूबे ने बताया कि कुमारेश्वर को भगवानपुर थाने की पुलिस ले गई। मुजफ्फरपुर जदयू जिलाध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा ने बताया कि कुमारेश्वर जिला के प्रवक्ता रहे और वर्तमान में पार्टी के सदस्य हैं। वे 2020 में मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं।
आवास से गिरफ्तार
पुलिस ने बताया कि कुमारेश्वर के खिलाफ हाजीपुर एसीजेएम-छह की अदालत से गैर जमानतीय वारंट जारी है। वह मूलरूप से वैशाली के भगवानपुर थाना अंतर्गत असतपुर सतपुरा गांव निवासी हैं। तिलक मैदान रोड में भी इनका आवास है। वैशाली से आए दारोगा अवधेश कुमार ने बताया कि कुमारेश्वर पर 17 अक्टूबर 2025 को जमीन के नाम पर ठगी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उस मामले में कोर्ट के आदेश पर ऐक्शन लिया जा रहा है।
कोर्ट से जारी हुआ वारंट
असतपुर सतपुरा गांव की मुन्नी देवी ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि कुमारेश्वर और प्रतापटांड के ज्ञानेद्र कुमार ने मिलकर दूसरे की जमीन उसके पति सीताराम पासवान के नाम निबंधन कर 19.95 लाख रुपये की ठगी की। आपत्ति करने पर कुमारेश्वर ने रुपये लौटाने के लिए दो चेक दिए। दोनों बाउंस हो गए। पंचायती में उन्होंने रुपये लौटाने का एग्रीमेंट बनाया, लेकिन पैसे नहीं दिए। इस गम में उसके पति सीताराम पासवान की मौत हो गई। दारोगा ने बताया कि पुलिस की छानबीन में मामला सत्य पाए जाने के बाद कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। इसके आधार पर गिरफ्तारी की गई है। पुलिस उन्हें लेकर वैशाली लौट गई। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।