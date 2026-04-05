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चेतन आनंद ने गाली दी और रंगदारी मांगा, जदयू नेता का अपने ही विधायक पर संगीन आरोप

Apr 05, 2026 07:42 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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जदयू नेता ने विधायक चेतन आनंद पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक ने गाली-गलौज की और परिवार के सदस्यों से अभद्र व्यवहार किया। उस समय वह घर पर मौजूद नहीं थे। आरोप लगाया कि विधायक ने इस काम को बंद कराने की धमकी दी और रंगदारी की मांग की।

चेतन आनंद ने गाली दी और रंगदारी मांगा, जदयू नेता का अपने ही विधायक पर संगीन आरोप

बिहार में जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व जिला प्रवक्ता राजीव रंजन ने शनिवार को औरंगाबाद जिले में एक प्रेसवार्ता में नवीनगर के जदयू विधायक चेतन आनंद पर रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप लगाया। राजीव रंजन उर्फ राजा बाबू ने कहा कि उन्होंने एसपी को आवेदन दिया है। लेकिन औरंगाबाद एसपी अंबरीश राहुल ने बताया कि उन्हें इस तरह का कोई आवेदन नहीं मिला है। न कोई प्राथमिकी दर्ज की गई है। इधर, जदयू विधायक चेतन आनंद ने सभी आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया। राजीव रंजन ने आरोप लगाया कि 2 अप्रैल 2026 की रात करीब 8:30 बजे विधायक अपने सरकारी अंगरक्षकों के साथ उनके घर पहुंचे।

गाली-गलौज की और परिवार के सदस्यों से अभद्र व्यवहार किया। उस समय वह घर पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि वे जदयू के जिला प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी बिजली परियोजना में उनका सिविल कार्य चल रहा है। आरोप लगाया कि विधायक ने इस काम को बंद कराने की धमकी दी और रंगदारी की मांग की।

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चेतन आनंद ने दी सफाई

इधर नवीनगर के विधायक चेतन आनंद ने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि धनौती गांव के कुछ युवकों ने फोन कर जानकारी दी थी कि राजीव रंजन उर्फ राजा, खुद को जदयू नेता बताकर एनटीपीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद जब इस बारे में पता किया तो यह बात सही पायी गई। राजीव रंजन द्वारा अपने एक पड़ोसी को लगातार धमकी भी दी जा रही थी थी।

दोनों मामले को लेकर उनके घर पर गए थे और उन्हें समझाया गया था कि ऐसा नहीं करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि रंगदारी मांगने का आरोप पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद है। जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका कर्तव्य है कि उनके क्षेत्र के युवाओं से कोई ठगी नहीं करे। विधायक ने कहा कि इस तरह के मामलों को तूल नहीं दिया जाना चाहिए। इससे कुछ लोगों को अनावश्यक लोकप्रियता मिलती है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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