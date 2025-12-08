हम कोई चोर-लुटेरे नहीं; बेटी से मुंबई की टिकट के 41 हजार वसूलने पर भड़के केसी त्यागी

संक्षेप: केसी त्यागी ने बताया कि उनकी बेटी को परीक्षा देने मुंबई जाना था। उन्होंने 15 दिन पहले 9 हजार में इंडिगो एयर लाइंस का टिकट बुक कराया था। 7 दिसम्बर को फ्लाइट कैसिल हो गया। उसके बाद एयर इंडिया ने मुंबई का किराया 41 हजार वसूल किया।

इंडिगो क्राइसिस के बाद हवाई सेवा देने वाली अन्य कंपनियों द्वारा मनमाना किराया वसूले जाने पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाटेड(जेडीयू) के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी भड़क गए हैं। उन्होंने डीजीसीए को सस्पेंड करने और इंडिगो एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। केसी त्यागी ने मनमाना किराया नहीं वसूलने और मजबूरी का फायदा उठाकर ली गई अतिरिक्त राशि की वापसी की मांग को लेकर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। एयर इंडिया ने सात दिसम्बर को उनकी बेटी से मुंबई का किराया 41 हजार रुपए वसूल लिया जबकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 15 सौ किलोमीटर के लिए अधिकतम किराया 15 हजार तय कर दिया है।

न्यूज चैनल एबीपी न्यूज के डिबेट में केसी त्यागी ने बताया कि उनकी बेटी को परीक्षा देने मुंबई जाना था जिसके लिए उन्होंने 15 दिन पहले इंडिगो एयर लाइंस का टिकट 9 हजार में बुक कराया था। लेकिन सात दिसम्बर को फ्लाइट कैसिल कर गया। उसके बाद केसी त्यागी की बेटी ने एयर इंडिया से मुंबई का टिकट लिया जिसके लिए उनसे 41 हजार की रकम वसूले गए। केसी त्यागी ने इसे लूट बताया जिसमें डीजीसी को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द करने और डीजीसीए को सस्पेंड करने की मांग की है। कहा कि हम कोई चोर-लुटेरे नहीं हैं कि मजबूरी का फायदा उठाकर 41 हजार लिए गए।

केसी त्यागी ने पैसे लौटाने की मांग की है और एनडीए के घटक दल जेडीयू के वरिष्ठ नेता होने का जिक्र करते हुए कहा है कि पैसे नहीं मिले तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने एविएशन सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों के हस्तक्षेप का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय से शिकायत करेंगे और सांसदों को पत्र लिखेंगे। कहा कि एयर इंडिया की नीति भी प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद खराब हो गई है।