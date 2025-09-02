नीतीश के कोर वोट बैंक को साधने निकल गई जेडीयू की यात्रा, बूथ लेवल तक ईबीसी से चुनावी संवाद

नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक को साधने के लिए जेडीयू की अतिपिछड़ा जनसंवाद यात्रा की हरी झंडी दिखाई गई। जो नीतीश सरकार की उपल्बधियों और विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाएगी। बिहार में कुशवाहा समुदाय की आबादी का 4.27 प्रतिशत है। कोइरी और कुशवाहा बिहार की प्रमुख जाति है।

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की अतिपिछड़ा जनसंवाद यात्रा मंगलवार को शुरु हुई। अतिपिछड़ा समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में नीतीश सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों को बूथ स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया गया। मंगलवार को पार्टी प्रदेश कार्यालय परिसर से पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा व प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने झंडी दिखाकर रवाना किया।

यह यात्रा प्रदेश के विभिन्न विधानसभाओं में जाकर बूथ स्तर पर नीतीश सरकार द्वारा अतिपिछड़ा वर्ग के लिए चलाई गई विकासात्मक योजनाओं और ऐतिहासिक पहलों की जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाएगी। आपको बता दें नीतीश कुमार की जेडीयू का कोर वोट बैंक कुर्मी-कुशवाहा यानी ‘लव-कुश’रहा है। बिहार में कुशवाहा समुदाय की आबादी का 4.27 प्रतिशत है। कोइरी और कुशवाहा बिहार की प्रमुख जाति है। 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर इन जातियों का प्रभाव है।

ऐसे में अपने कोर वोट बैंक को साधने के लिए जेडीयू की अतिपिछड़ा जनसंवाद यात्रा निकली है। घूम-घूमकर लोगों को नीतीश सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएगी। इसके साथ ही राज्य में एनडीए सम्मेलन भी जारी है। जिसमें राजग के सहयोगी दलों के नेता भी शामिल हो रहे हैं।