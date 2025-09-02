JDU journey to target Nitish core vote bank begins election dialogue with EBC till booth level नीतीश के कोर वोट बैंक को साधने निकल गई जेडीयू की यात्रा, बूथ लेवल तक ईबीसी से चुनावी संवाद, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsJDU journey to target Nitish core vote bank begins election dialogue with EBC till booth level

नीतीश के कोर वोट बैंक को साधने निकल गई जेडीयू की यात्रा, बूथ लेवल तक ईबीसी से चुनावी संवाद

नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक को साधने के लिए जेडीयू की अतिपिछड़ा जनसंवाद यात्रा की हरी झंडी दिखाई गई। जो नीतीश सरकार की उपल्बधियों और विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाएगी। बिहार में कुशवाहा समुदाय की आबादी का 4.27 प्रतिशत है। कोइरी और कुशवाहा बिहार की प्रमुख जाति है। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 2 Sep 2025 08:47 PM
share Share
Follow Us on
नीतीश के कोर वोट बैंक को साधने निकल गई जेडीयू की यात्रा, बूथ लेवल तक ईबीसी से चुनावी संवाद

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की अतिपिछड़ा जनसंवाद यात्रा मंगलवार को शुरु हुई। अतिपिछड़ा समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में नीतीश सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों को बूथ स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया गया। मंगलवार को पार्टी प्रदेश कार्यालय परिसर से पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा व प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने झंडी दिखाकर रवाना किया।

यह यात्रा प्रदेश के विभिन्न विधानसभाओं में जाकर बूथ स्तर पर नीतीश सरकार द्वारा अतिपिछड़ा वर्ग के लिए चलाई गई विकासात्मक योजनाओं और ऐतिहासिक पहलों की जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाएगी। आपको बता दें नीतीश कुमार की जेडीयू का कोर वोट बैंक कुर्मी-कुशवाहा यानी ‘लव-कुश’रहा है। बिहार में कुशवाहा समुदाय की आबादी का 4.27 प्रतिशत है। कोइरी और कुशवाहा बिहार की प्रमुख जाति है। 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर इन जातियों का प्रभाव है।

ये भी पढ़ें:होम गार्ड का भत्ता बढ़ा, कॉलेज और नारकोटिक्स ब्यूरो; नीतीश कैबिनेट के बड़े फैसले
ये भी पढ़ें:10000 लेना है तो जीविका से जुड़ना होगा, नीतीश की महिला रोजगार योजना का पहला नियम
ये भी पढ़ें:ललन सिंह संग रोड शो के बाद नीतीश कुमार से मिले अनंत, अशोक चौधरी के घर भेंट
ये भी पढ़ें:पहली किस्त में 10 हजार, फिर 2 लाख तक खाते में आएंगे; महिला रोजगार योजना क्या है

ऐसे में अपने कोर वोट बैंक को साधने के लिए जेडीयू की अतिपिछड़ा जनसंवाद यात्रा निकली है। घूम-घूमकर लोगों को नीतीश सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएगी। इसके साथ ही राज्य में एनडीए सम्मेलन भी जारी है। जिसमें राजग के सहयोगी दलों के नेता भी शामिल हो रहे हैं।

आपको बता दें आने वाले दिनों में नीतीश कुमार भी चुनाव प्रचार पर निकलेंगे। जिसके लिए उनका निश्चय रथ भी तैयार है। महागठबंधन की 16 दिवसीय वोटर अधिकार यात्रा का 1 सितंबर को समापन हुआ है। ऐसे में नीतीश सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों को बताने के लिए अतिपिछड़ा जनसंवाद यात्रा अपने सफर पर निकल चुकी है।