निशांत पर टिप्पणी का जदयू ने आरजेडी को दिया तिलमिलाने वाला जवाब, लालू और तेजस्वी को लपेटा

जदयू नेताओं ने कहा है कि निशांत की लोकप्रियता से राजद घबरा गया है और उसे भविष्य की राजनीति में अपने लिए अंधेरा दिखाई देने लगा है। इसी डर से राजद उनपर अनर्गल आरोप लगा रहा है।

जदयू ने नीतीश कुमार के पुत्र और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पर की जा रही राजद की व्यक्तिगत टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सह विधान पार्षद नीरज कुमार, निहोरा प्रसाद यादव और अंजुम आरा ने कहा कि राजद की यह बयानबाजी उसकी राजनीतिक घबराहट और बेचैनी को दर्शाती है। सोशल मीडिया पर राजद और विपक्षी पार्टियों द्वारा निशांत कुमार के स्वास्थ्य पर इन दिनों निजी स्तर की टिप्पणी की जा रही है। उन्हें ट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है।

नेताओं ने कहा कि हकीकत यह है कि निशांत की लोकप्रियता से राजद घबरा गया है और उसे भविष्य की राजनीति में अपने लिए अंधेरा दिखाई देने लगा है। इसी डर से राजद उनपर अनर्गल आरोप लगा रहा है। सोमवार को जदयू दफ्तर में प्रेस वार्ता में जदयू नेताओं ने कहा कि निशांत ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के आग्रह पर राजनीति और मंत्री पद की जिम्मेदारी स्वीकार की है। इससे पहले मंत्री श्रवण कुमार का बयान आया था कि निशांत कुमार ने डिप्टी सीएम का पद छोड़ दिया। इससे उन्होंने राजनैतिक महानता का परिचय दिया है।

मीडियाकर्मियो को दिए बयान में जदयू नेताओं ने कहा कि जिस प्रकार लालू प्रसाद ने सार्वजनिक मंच से तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, वैसी कोई परिस्थिति जदयू में कभी नहीं रही। नीतीश कुमार ने न तो कभी सार्वजनिक रूप से निशांत को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और न ही उनकी कोई ताजपोशी की गई। निशांत कुमार हमेशा पिता के साथ रहे और उनकी हर गतिविधि को करीब से देखते रहे। लेकिन, उन्होंने कभी राजनीति में आने की इच्छा नहीं जताई। काफी समझाने बुझाने के बाद कार्यकर्ताओं की मांग पर वे राजनीति में आए और जदयू की सदस्यता ली। तब से वह काफी सक्रिय हैं और राजनैतिक, सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं। उनकी राजनैतिक सूझबूझ भी काफी बेहतर है।