लव-कुश और धानुक को 23 सीट, यादव और युवाओं को भी टिकट; JDU की सोशल इंजीनियरिंग

संक्षेप: जेडीयू ने अपने परंपरागत वोटर लव-कुश को 19 सीटें दी हैं, जबकि चार धानुक को भी टिकट मिला है। इसी तरह 13 सीट सवर्णों के खाते में गयी है। 12 दलितों को भी टिकट दिया गया है।

जदयू ने अपने उम्मीदवारों के चयन में सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखा और लव-कुश और धानुक जाति से 23 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसके अलावा पार्टी ने युवा वर्ग के साथ अनुभवी लोगों पर भरोसा जताया है। टिकट बंटवारे में इनका भी पूरा ख्याल रखा है। यही नहीं, पार्टी ने अपने पुराने और भरोसेमंद साथियों का भी ध्यान रखते हुए उनकी दूसरी पीढ़ी को मैदानी मैदान में उतारा है। उम्मीदवारी तय करने में लोगों की छवि और उनका स्थानीय प्रभाव की भी परख की गयी है। पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को एक बार फिर से मैदान में उतारा है।

पार्टी ने अपने परंपरागत वोटर लव-कुश को 19 सीटें दी हैं, जबकि चार धानुक को भी टिकट मिला है। इसी तरह 13 सीट सवर्णों के खाते में गयी है। 12 दलितों को भी टिकट दिया गया है। अतिपिछड़ा जाति के 10 और तीन यादवों को भी पार्टी ने मैदान में उतारा है। दलित में भी रविदास, मुसहर, धोबी व पासवान के उम्मीदवार शामिल हैं। पार्टी ने चार महिलाओं को टिकट दिया है।

इनमें दो कुशवाहा और एक-एक राजपूत और वैश्य हैं। चार महिलाओं में तीन को पहली बार मैदान में उतारा है। पिछली बार इन सीटों पर पार्टी ने 10 महिलाओं को टिकट दिया था, लेकिन इस बार एक अश्वमेघ देवी को ही फिर से टिकट दिया गया है।

पार्टी ने पहले चरण में अल्पसंख्यक वर्ग से एक भी उम्मीदवार नहीं बनाया है। पार्टी ने पिछली बार इन 57 सीटों में तीन पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार बनाया था। इनमें एक महिला शामिल थी। हालांकि इनमें कोई नहीं जीता। इन तीनों में इस बार एक-एक सीट पर अतिपिछड़ा, भूमिहार और राजपूत को दिया गया है।

हरिनारायण 80 साल के, सर्वाधिक टिकट युवाओं को पार्टी ने युवाओं पर अधिक दांव लगाया है। उसके आधे से अधिक उम्मीदवार युवा वर्ग के हैं। सूची में 80 वर्षीय हरिनारायण सिंह और 75 वर्षीय नरेन्द्र नारायण यादव हैं तो कुशेश्वरस्थान के अतिरेक कुमार, इस्लामपुर के रूहेल रंजन, मीनापुर के अजय कुशवाहा, गायघाट की कोमल सिंह, डुमरांव के राहुल सिंह जैसे युवा भी हैं। सूची में 70 फीसदी उम्मीदवार 50 वर्ष के अधिक के हैं।