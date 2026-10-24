अनंत सिंह को जेडीयू ने निकाला, विधायकी खत्म करने के लिए स्पीकर को लेटर; MLC चुनाव में बगावत पर ऐक्शन
मोकामा विधायक अनंत सिंह को जेडीयू ने पार्टी से निकाल दिया है। उनकी पत्नी नीलम देवी को भी जेडीयू से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर को पत्र लिखा गया है।
बिहार विधान परिषद चुनाव में बागी तेवर अपनाने वाले मोकामा विधायक अनंत सिंह को नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) से निकाल दिया गया है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अनंत सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। उनकी पत्नी एवं पूर्व विधायक नीलम देवी को भी जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। साथ ही अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म करने के लिए पार्टी ने स्पीकर को भी पत्र लिखा है।
जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने शनिवार को जारी आदेश में कहा कि विधायक अनंत सिंह बीते कुछ दिनों से लगातार पार्टी के निर्देशों की अवहेलना कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोकामा विधायक ने जेडीयू शीर्ष नेतृत्व के लिए अमर्यादित और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। साथ ही हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ काम किया और दूसरे दल के कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार किया। इस कारण अनंत सिंह की जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई।
अनंत सिंह की विधायकी जाएगी?
जेडीयू से निष्कासित होने के बाद अनंत सिंह की विधायकी पर भी खतरा मंडरा गया है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता को तुरंत रद्द करने की अनुशंसा की है। इस संबंध में विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार को उन्होंने पत्र लिखा है। बाहुबली नेता अनंत सिंह पटना जिले की मोकामा सीट से 6 बार के विधायक हैं।
अनंत सिंह की पत्नी भी जेडीयू से निकाली गईं
जेडीयू ने अनंत सिंह के साथ उनकी पत्नी नीलम देवी को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। अनंत सिंह के जेल में रहने के दौरान नीलम देवी मोकामा से विधायक रही थीं। जेडीयू ने उन पर भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।
नीरज का विरोध करने पर जेडीयू से निकाले गए अनंत सिंह
मोकामा विधायक अनंत सिंह ने हाल ही में हुए बिहार विधान परिषद चुनाव में पटना स्नातक सीट से एमएलसी उम्मीदवार नीरज कुमार का खुलकर विरोध किया था। उन्होंने पार्टी लाइन से बाहर जाकर जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह को समर्थन दिया और उनके पक्ष में प्रचार भी किया। पूरे चुनाव में अनंत और नीरज के बीच तीखी बयानबाजी सुर्खियों में रहीं।
एमएलसी चुनाव की वोटिंग होने के अगले दिन ही पार्टी ने अनंत सिंह पर ऐक्शन ले लिया। हालांकि, अनंत ने शुक्रवार को कहा था कि वह चाहते हैं पार्टी उन पर कार्रवाई करे। एमएलसी चुनाव का रिजल्ट 27 अक्टूबर को आएगा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।