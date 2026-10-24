छोटे सरकार अब बेकार? नीतीश के करीबी अनंत सिंह बन गए निशांत की तलवार का पहला शिकार
नीतीश कुमार को गुरु बताते रहे बाहुबली जेडीयू विधायक अनंत सिंह पार्टी के नए आलाकमान बन रहे निशांत कुमार की तलवार का पहला शिकार बन गए। दल के एमएलसी कैंडिडेट नीरज कुमार के खिलाफ प्रचार करने पर उनको निकाल दिया गया है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) में बतौर आलाकमान निशांत कुमार के युग की अनकही शुरुआत हो गई है। मोकामा के बाहुबली जेडीयू विधायक अनंत सिंह निशांत कुमार की तलवार का पहला शिकार बने हैं, जिन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में ना सिर्फ जदयू से निकाल दिया गया है, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को दलबदल कानून के तहत विधायिकी खत्म करने के लिए लिखने का फैसला लिया गया है। राज्य में जदयू के समर्थन और साझीदारी से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। ऐसे में सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दल की सिफारिश को स्पीकर के स्तर पर मंजूरी की संभावना प्रबल है। पार्टी का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो अनंत सिंह बहुत जल्द पूर्व विधायक बन सकते हैं और मोकामा में एक उप-चुनाव का रास्ता खुल सकता है। अनंत सिंह को लेकर जेडीयू के बदले रुख का दूरगामी असर अदालतों तक में भी दिख सकता है।
बाढ़-मोकामा के इलाके में छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह अपने बड़े भाई दिलीप सिंह के निधन के बाद अंडरवर्ल्ड से राजनीति में आए। दिलीप सिंह जनता दल और फिर लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल के नेता और मंत्री रहे थे। 2000 में दिलीप सिंह को तब अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन सूरजभान सिंह ने जेल में रहते ही निर्दलीय लड़कर हरा दिया था। सूरजभान 2004 में बेगूसराय जिले की बलिया लोकसभा सीट से रामविलास पासवान की लोजपा के टिकट पर सांसद बन गए तो 2005 में अनंत सिंह ने जेडीयू के टिकट पर विधायक की पारी शुरू की। अनंत सिंह बाढ़ लोकसभा के चुनाव में मदद करके नीतीश कुमार के करीब आए थे। 2015 में जब नीतीश और लालू गठबंधन में लड़े तो अनंत सिंह निर्दलीय लड़े और जीते। उस चुनाव में नीरज कुमार जेडीयू कैंडिडेट थे, जिन्हें एमएलसी चुनाव में हराने के लिए अनंत सिंह बागी हो गए।
अनंत सिंह को जेडीयू ने निकाला, विधायकी खत्म करने के लिए स्पीकर को लेटर; MLC चुनाव में बगावत पर ऐक्शन
अनंत सिंह ने एमएलसी चुनाव में पार्टी के मना करने के बाद भी नीरज कुमार के खिलाफ प्रचार या बयान को नहीं रोका। अनंत सिंह सिर्फ जन सुराज पार्टी के अनुज सिंह का प्रचार ही नहीं कर रहे थे, बल्कि नीरज कुमार को भला-बुरा कह रहे थे। जब निशांत कुमार ने नीरज कुमार के लिए वोट मांगा तो उनको भी नसीहत देने लगे कि निशांत को नहीं जाना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अनंत सिंह को खुली बयानबाजी नहीं करने के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन अनंत सिंह ने उसके बाद भी बयान दिया। फिर नीतीश के लिए समर्पण गिनाने के चक्कर में वो एसटीएफ ऐक्शन में गैंग के 9 लोगों की मौत पर ऐसा उलझा बयान दे गए, जिससे भ्रम पैदा हुआ कि उन्होंने ये हत्या अपने नेता के कहने पर की। अनंत सिंह ने बाद में सफाई दी, लेकिन नुकसान हो चुका था।
अनंत सिंह को शुक्रवार को मतदान के दौरान ही जीत का दावा और आतिशबाजी के बीच यह कह देना सबसे भारी पड़ा कि हम तो चाहते हैं कि पार्टी कार्रवाई करे, क्योंकि ना मरने का गम है और ना जीने की खुशी तो संजय झा और निशांत कुमार ने वह फैसला कर लिया, जो वो कई दिनों से टाल रहे थे। निशांत को पार्टी के सारे नेता अब नीतीश की जगह लेते देख रहे हैं। पार्टी में निशांत की सक्रियता के बाद बगावत और नेतृत्व को चुनौती का पहला केस संयोग से अनंत सिंह का ही बन गया। निशांत ने आलाकमान के इकबाल को चैलेंज करने वाले बड़बोले बाहुबली अनंत सिंह पर तलवार चलाकर यह संदेश दे दिया है कि जदयू उनके हाथ में है, उनके कंट्रोल में है और उनके हाथ कमजोर नहीं हैं।