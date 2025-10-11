103 सीटों और उम्मीदवारों पर जेडीयू का मंथन; संजय झा दिल्ली रवाना, BJP नेताओं के साथ बैठक

एनडीए में सीट बंटवारा अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन सहयोगी दलों की तैयारी जारी है। नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। जिसमें 103 सीटों और उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि जदयू 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर शनिवार को जदयू के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गयी। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, केन्द्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, विधानपार्षद संजय गांधी, ललन सर्राफ मौजूद थे। बैठक में पार्टी ने संभावित उम्मीदवारों और सीटों को लेकर मंथन किया। माना जा रहा है कि पार्टी ने 101-103 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों पर विचार-विमर्श कर रही है। इनमें सीटिंग विधायकों के साथ-साथ वैसी सीटें शामिल हैं, जहां उसने पिछली बार चुनाव लड़ा था।

बैठक में लगभग एक दर्जन वैसी सीटों को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया, जिनपर पिछली बार चुनाव लड़ा गया था, लेकिन जिन्हें इस बार छोड़नी पड़ सकती है। पार्टी फिलहाल भाजपा कोर कमेटी की बैठक के साथ-साथ केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक के परिणाम की प्रतीक्षा कर रही है। यहां सहयोगी दलों के साथ बातचीत को लेकर अंतिम निर्णय होने हैं। सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे के बाद ही जदयू और भाजपा के बीच सीटों का बंटवारा होगा।