जदयू ने TEJASHWI को किया डिकोड, नीतीश के नेता बोले- बिहार को अब चाहिए काम, ड्रामा नहीं

जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट डालकर तेजस्वी यादव के नाम के एक एक लेटर को डिकोड किया है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 09:27 AM
बिहार में चुनाव की रणभेड़ी बजने वाली है। बताया जा रहा है कि अगले माह चुनाव और काउन्टिंग की तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग की ओर से किया जा सकता है। उससे पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन के दलों का विरोधियों पर सियासी हमला तेज हो गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने नेता प्रतिपक्ष के नाम को डिकोड कर राजनैतिक तापमान बढ़ा दिया है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने बार बार नीतीश कुमार को बीमार और कमजोर बताया था।

जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट डालकर तेजस्वी यादव के नाम के एक एक लेटर को डिकोड किया है। इस पोस्ट के जरिए नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष को स्वार्थी, घमंडी, भगोड़ा, अयोग्य, जलनखोड़, बेकार जैसी उपमाओं से नवाजा है। जदयू प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव पर कर्पूरी ठाकुर को अपमानित करने का भी आरोप लगाया है।

T- Troublemaker

E- Escapist

J- Jealous

A- Arrogant

S- Selfish

H- Hypocrite

W- Wasteful

I- Incompetent

TEJASHWI= Total Egotistic

वीडियो बयान जारी कर नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम की उपाधि अपने नाम के आगे लगा लिया। समाजवादी विचारधारा के लोग इससे नाराज हैं। वे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हैं इसलिए उनका अंग्रेजी नामाकरण किया है। तेजस्वी यादव का अहंकार चरम सीमा पर है। किसी ने जननायक की उपाधि उनके नाम के साथ लगा दी तो तेजस्वी यादव या उनके पिता लालू प्रसाद का कोई बयान नहीं आया। अब उन्हें इस नये नामाकरण के साथ चुनावी मैदान में आना पड़ेगा। बिहार को अब काम चाहिए। ड्रामा से काम नहीं चलेगा।

इससे पहले बिहार की सियासत बीड़ी से सुलग गई थी। दो दिनों तक बवाल मचा रहा। दरअसल जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद कांग्रेस पार्टी की केरल यूनिट ने बिहारियो की तुलना बीड़ी से कर दी थी। एनडीए के दलों ने इसका पुरजोर विरोध किया। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने भी माफी मांगने की बात कही। केरल कांग्रेस के अधिकारिक हैंडल से ट्वीट को हटा दिया गया और माफी मांगी गयी।