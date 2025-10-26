Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsJDU cracks down on rebels Gopal Mandal sacked 16 leaders expelled in two days
JDU में बागियों पर चला डंडा; गोपाल मंडल की छुट्टी, 2 दिन में 16 नेताओं को निकाला

JDU में बागियों पर चला डंडा; गोपाल मंडल की छुट्टी, 2 दिन में 16 नेताओं को निकाला

संक्षेप: बिहार चुनाव के बीच नीतीश कुमार की जेडीयू में एक्शन जारी है। रविवार को विधायक गोपाल मंडल समेत 5 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्त दिखा दिया गया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया गया है। 

Sun, 26 Oct 2025 04:54 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
नीतीश कुमार की जेडीयू ने विधायक गोपाल मंडल समेत पांच नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया है। पार्टी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी विरोधी गतिविधियों एवं संगठनात्मक आचरण के विरुद्ध कार्य में संलिप्त रहने के कारण इन नेताओं को तत्काल प्रभाव से प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करते हुए निष्कासित किया गया है।

इन नेताओं में गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, पूर्व मंत्री हिमराज सिंह, पूर्व विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह, पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव और प्रभात किरण शामिल हैं। इससे पहले शनिवार को पूर्व मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग और जमालपुर से विधायक शैलेश कुमार और पूर्व विधायकों समेत 11 लोगों को पार्टी से निकाला गया था। सभी पर टिकट न मिलने पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते एक्शन हुआ था।

जिन 16 नेताओं को पार्टी से निकाला गया है, उनकी लिस्ट

शैलेश कुमार- पूर्व मंत्री

नरेन्द्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल- विधायक, गोपालपुर

हिमराज सिंह- पूर्व मंत्री

संजीव श्याम सिंह- पूर्व एमएलसी

महेश्वर प्रसाद यादव- पूर्व विधायक

संजय प्रसाद- पूर्व एमएलसी

श्याम बहादुर सिंह- पूर्व विधायक

रणविजय सिंह- पूर्व एमएलसी

सुदर्शन कुमार- पूर्व विधायक

प्रभात किरण

अमर कुमार सिंह

डॉ. आसमा परवीन

लब कुमार

आशा सुमन

दिव्यांशु भारद्वाज

विवेक शुक्ला