कोई माई का लाल... RJD के सुनील के बयान पर JDU का पलटवार, नीरज बोले- नीतीश से सीखें तेजस्वी

संक्षेप: नीरज ने कहा कि राजद के नेता हार के बहाने तलाश रहे हैं। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार से सीख लेना चाहिए जिन्होंने 2014 में हार की जिम्मेदारी लेकर सीएम की कुर्सी छोड़ दी।

राजद नेता सुनील कुमार सिंह के बयान पर सियासत सुलग गई है। जदयू ने सुनील सिंह के बयान पर लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी लपेट लिया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है हार को ये लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार से सीख लेना चाहिए जिन्होंने 2014 में हार की जिम्मेदारी लेकर सीएम की कुर्सी छोड़ दी। नीरज कुमार ने कहा कोई माई का लाल बिहार में नेपाल, बंग्लादेश या श्रीलंका जैसे हालात नहीं ला सकता। यहां कानून का राज है।

फेसबुक पर लाइव आकर नीरज ने कहा कि बिहार में सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कैदखाने में रहने वाले नेताओं की पार्टी ने लोग अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। कहते हैं कि सत्ता के प्रबंधन से चुनाव जीतने की बात कहने वाले यह जानते हैं कि 2020 में जेडीयू मामूली अंतर से चार सीटें हार गई। बेगूसराय के मटिहानी में मात्र 333 से हमारा उम्मीदवार हार गया। डिहरी में एनडीए प्रत्याशी 464 वोटों से हारे। कुढ़नी में मात्र 712 वोट से हारे और बखरी से 777 से हार हुई। तंत्र का दुरुपयोग करते तो हमारी सरकार थी। इन सभी सीटों पर जीत दर्ज करते।

नीरज ने कहा कि ये लोग अनावश्यक आरोप लगाते हैं। खुद के नेताओं के रिपोर्ट पर भी विश्वास नहीं है। वैशाली में ईवीएम स्ट्रांग रूम को लेकर भी गलत बयानी की गई। ये लोग अपनी नाकामी से नहीं लेते और हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं। तेजस्वी यादव को हार स्वीकार करना सीखना चाहिए। हारने पर भी जनता से कनेक्ट नहीं होते सिर्फ जनता को भ्रमित करने बहाने तलाशते हैं। उन्हें तो जनादेश को सिर आंखों पर रखना चाहिए। सीखना है तो चाचा(नीतीश कुमार) से सीख लें जिन्होंने हार को स्वीकार किया और एक झटके में सीएम पद छोड़ दिया।