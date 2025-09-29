पढ़िए नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तेजस्वी पर JDU का पलटवार; कर्पूरी पर लालू को भी लपेटा

जेडीयू ने तेजस्वी यादव को बजट और योजनाओं की समीक्षा करने से पहले पढ़ने-लिखने की नसीहत दी है। प्रवक्ता नीरज ने लालू प्रसाद यादव पर कर्पूरी ठाकुर का अपमान करने का आरोप लगाया है।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जेडीयू ने बड़ा हमला किया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है और चलते हैं बजट एवं योजनाओं की समीक्षा करने। नीरज ने तेजस्वी को पढ़ने-लिखने की नसीहत दी। नीतीश सरकार द्वारा नकल करने के आरोप पर कहा कि 420 आदमी का नकल कौन करेगा। उन्होंने तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव पर जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान करने का आरोप लगाया। यह भी कहा कि पटना में छः बिगहा समेत पूरे राज्य में जमीन हासिल करना ही तेजस्वी यादव का वीजन है। रविवार को नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश के आय-व्यय का ब्योरा बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर खोखली घोषणाएं कर जनता को बरगलाने का आरोप लगाया था। तेजस्वी ने कहा था कि बिहार की आमद 3.75 करोड़ है जबकि सीएम और पीएम अभी तक 7 लाख 8 हजार करोड़ की योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं।

रविवार को तेजस्वी यादव की प्रेस वार्ता में लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए जेडीयू ने पटना में मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। मीडिया को संबोधित करते नीरज कुमार काफी आक्रोश में दिखे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार की व्यवस्था पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप में जब कोर्ट में पेशी के दौरान उनका नाम पुकारा जाता है तो बिहार शर्मसार हो जाता है कि हमारा विपक्ष का नेता कोर्ट में करप्शन के आप में बार-बार हाजिरी लगा रहा है।

तेजस्वी यादव की पढ़ाई पर सवाल उठाते हुए नीरज ने कहा कि पब्लिक डोमेन में बोलने से पहले कुछ पढ़ लीजिए नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वह कहते हैं कि सरकार का कमिटेड एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ है तो यह जान लें कि हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर मात्र 1 लाख 8 करोड़ का है। उन्होंने कहा कि यह बताना वित्त मंत्री होने के नाते सिद्दीकी साहब का था। यहां अल्पसंख्यक समाज के नेता की हाकमरी कर लिए। नीरज ने पूछा कि तेजस्वी यादव ने 7 लाख 8 हजार करोड़ वाली योजनाओं की घोषणा पीएम और सीएम के द्वारा चुनावी साल में कर दी गई तो बताएं कि इसका आकलन उन्होंने कैसे किया। उन्हें समझना चाहिए कि बिहार का जीडीपी 10 लाख करोड़ का है। जनहित की योजनाओं का आकार अंतरिक्ष स्रोतों से तय होता है।