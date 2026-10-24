अनंत सिंह का पूरा इलाका साफ कर रही जेडीयू; मयंक राज को हटाया, बाढ़ जिला इकाई भंग

अनंत सिंह को पार्टी से निकाले जाने के बाद जेडीयू ने उनके समर्थकों पर भी तलवार चलाना शुरू कर दिया है। जेडीयू की बाढ़ जिला इकाई को भंग कर दियाग या है। वहीं, जिलाध्यक्ष मयंक राज को पद से हटा दिया गया है।

अनंत सिंह को निष्कासित किए जाने के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) बाहुबली विधायक के प्रभाव वाले पूरे इलाके की सफाई में जुट गई है। जेडीयू ने अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम सिंह को पार्टी से बाहर निकालने के बाद संगठनात्मक जिला बाढ़ की पूरी इकाई को भंग कर दिया है। बाढ़ के जेडीयू जिलाध्यक्ष मयंक राज को भी पद से हटाया गया है, जो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के करीबी माने जाते हैं। अनंत सिंह का मोकामा और बाढ़ के दियारा इलाके में काफी दबदबा माना जाता है। इस इलाके में अब नए सिरे से संगठनात्मक नियुक्तियां की जाएंगी।

अनंत सिंह को बिहार विधान परिषद चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट नीरज कुमार का विरोध करते हुए जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह के समर्थन में वोट मांगना महंगा पड़ गया। मतदान के अगले दिन शनिवार शाम को जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करने का आदेश जारी कर दिया।

अनंत सिंह पर चौतरफा तलवार चला रही जेडीयू एमएलसी चुनाव में खुली बगावत और बड़बोलापन अनंत सिंह को काफी महंगा साबित हुआ है। जेडीयू ने ना सिर्फ अनंत सिंह को पार्टी से निकाला, बल्कि उनकी पत्नी पूर्व विधायक नीलम देवी को भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। उमेश कुशवाहा ने हाथों-हाथ बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार को भी पत्र भेज दिया और अनंत सिंह की विधायकी खत्म करने की अनुशंसा कर दी।

अब जेडीयू नेतृत्व अब अनंत सिंह के समर्थकों को पार्टी में साइडलाइन करने में जुटा हुआ है। विधान परिषद चुनाव के दौरान अनंत सिंह के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी जन सुराज कैंडिडेट अनुज सिंह के प्रचार में शामिल हुए थे। ऐसे लोगों पर पार्टी अब कार्रवाई ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जेडीयू के संगठन जिला बाढ़ की पूरी इकाई को भंग करना इसी कार्रवाई का हिस्सा है।

मोकामा से 6 बार के विधायक हैं अनंत सिंह अनंत सिंह का घर बाढ़ में है और वह मोकामा से 6 बार के विधायक हैं। इस पूरे क्षेत्र में उनका खासा दबदबा रहा है। बताया जा रहा है कि जेडीयू बाढ़ जिला इकाई में बड़ी संख्या में अनंत के समर्थक भरे हैं। इसलिए पार्टी अब नए सिरे से यहां नियुक्तियां करेंगी। बाढ़ जिलाध्यक्ष के भी बदले जाने की चर्चा है। मौजूदा जिला अध्यक्ष मयंक राज को पदमुक्त कर दिया गया है। उनकी नियुक्ति 7 महीने पहले ही हुई थी।

अनंत सिंह ने कहा था- मोकामा-बाढ़ से नीतीश को 3 लाख वोट दिलवाते थे पिछले दिनों अनंत सिंह ने कहा था कि वह नीतीश कुमार को अपना गुरु मानते हैं। नीतीश जब कुछ नहीं थे, तब से वह उनके साथ हैं। बाढ़ और मोकामा से जैसे भी लूट के उन्हें 3 लाख वोट दिलवाते थे। फिर नीतीश बाढ़ से सांसद बने। अनंत का यह बयान भी खासा चर्चा में बना, जिसमें वह कथित तौर पर वोट लूटने की बात कर रहे थे।

ललन सिंह ने दी थी हिदायत, नहीं थमे अनंत सिंह अनंत सिंह को जेडीयू में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का करीबी नेता माना जाता है। ललन मुंगेर से सांसद हैं और अनंत की मोकामा विधानसभा इसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। पिछले दिनों अनंत सिंह ने जब नीरज कुमार का विरोध शुरू किया, तो जेडीयू आलाकमान ने ललन सिंह को ही मामला सुलझाने का टास्क दिया था।

ललन सिंह ने अनंत से बात की और उन्हें नीरज कुमार के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी करने से बचने की हिदायत दी थी। हालांकि, मोकामा विधायक ने ललन सिंह की सलाह को ही दरकिनार कर दिया और नीरज के खिलाफ उनका जुबानी हमला जारी रहा। शुक्रवार को जब एमएलसी चुनाव का मतदान हुआ, तो अनंत सिंह ने यह तक कह दिया कि वह ललन सिंह को नहीं जानते हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भी उनसे नाराज बताए जा रहे हैं।