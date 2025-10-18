Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsJDU changes candidate from Amour ticket given to former MP Sabir Ali Saba Zafar out before nomination
अमौर से JDU ने बदला कैंडिडेट; पूर्व सांसद साबिर अली को टिकट, नामांकन से पहले सबा जफर आउट

अमौर से JDU ने बदला कैंडिडेट; पूर्व सांसद साबिर अली को टिकट, नामांकन से पहले सबा जफर आउट

संक्षेप: पूर्णिया की अमौर सीट से नामांकन दाखिल करने से पहले ही जदयू प्रत्याशी सबा जफर का टिकट कट गया है। पार्टी ने पूर्व सांसद साबिर अली को प्रत्याशी बनाया है। वे 20 अक्टूबर को नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। शनिवार को ही जदयू में शामिल हुए हैं। 

Sat, 18 Oct 2025 06:38 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पूर्णिया
share Share
Follow Us on

पूर्णिया की अमौर विधानसभा सीट से नामांकन से पहले ही जदयू प्रत्याशी सबा जफर का टिकट कट गया है। अब इस सीट से पूर्व सांसद साबिर अली को जेडीयू ने प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले सबा जफर को पार्टी ने सिंबल दिया था। शनिवार को को साबिर अली की जेडीयू में घर वापसी हुई। और टिकट भी मिल गया है। इससे पहले पार्टी ने सबा जफर को सिंबल दिया था।

जेडीयू की वरिष्ठ नेता लेसी सिंह के आवास पर पूर्व सांसद साबिर अली ने जदयू की सदस्यता ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेशी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश के निर्देश पर पूर्व राज्यसभा सदस्य साबिर अली को जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। लेशी सिंह ने बताया कि पूर्व राज्यसभा सांसद सदस्य साबिर अली की फिर से घर वापसी हुई है।

पूर्व सांसद सदस्य साबिर अली ने घर वापसी होने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच के कारण दोबारा जदयू में शामिल हुए हैं। नीतीश कुमार मेरे अभिभावक हैं। नीतीश कुमार ने ही मुझे 2008 से 2014 तक राज्यसभा सदस्य बनाया था। मैंने समता पार्टी काल से ही उनके साथ राजनीति की शुरुआत की थी।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:लालू को कैदी रत्न, तेजस्वी को चॉकलेट; नीरज बोले- 14 नवंबर को माथा गरम हो जाएगा
ये भी पढ़ें:नीतीश फिर सीएम? अमित शाह के बयान पर जेडीयू का रिएक्शन आया, नीरज ने लालू को लपेटा
ये भी पढ़ें:कौन हैं सीमा सिंह, जिनके कारण बिना लड़े एक सीट हार गया NDA

उन्होने कहा कि कुछ कारणों से बीच में पार्टी से निकल गया था। लेकिन मेरा मन और दिल हमेशा नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू के लिए धड़कता रहा। मैं फिर से अपने घर में वापस आ गया हूं। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे पूरा करुंगा। मैं अब हमेशा जदयू में ही रहकर काम करता रहूंगा।

आपको बता दें साबिर अली रक्सौल के रहने वाले हैं। 20 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। जेडीयू से नाराजगी के बाद पार्टी छोड़कर लोजपा में शामिल हो गए थे। वहां से बीजेपी में चले गए थे। अब फिर साबिर अली जेडीयू में आ गए हैं। मुस्लिम वोट बैंक पर गहरी पकड़ मानी जाती है।