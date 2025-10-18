अमौर से JDU ने बदला कैंडिडेट; पूर्व सांसद साबिर अली को टिकट, नामांकन से पहले सबा जफर आउट

संक्षेप: पूर्णिया की अमौर सीट से नामांकन दाखिल करने से पहले ही जदयू प्रत्याशी सबा जफर का टिकट कट गया है। पार्टी ने पूर्व सांसद साबिर अली को प्रत्याशी बनाया है। वे 20 अक्टूबर को नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। शनिवार को ही जदयू में शामिल हुए हैं।

पूर्णिया की अमौर विधानसभा सीट से नामांकन से पहले ही जदयू प्रत्याशी सबा जफर का टिकट कट गया है। अब इस सीट से पूर्व सांसद साबिर अली को जेडीयू ने प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले सबा जफर को पार्टी ने सिंबल दिया था। शनिवार को को साबिर अली की जेडीयू में घर वापसी हुई। और टिकट भी मिल गया है। इससे पहले पार्टी ने सबा जफर को सिंबल दिया था।

जेडीयू की वरिष्ठ नेता लेसी सिंह के आवास पर पूर्व सांसद साबिर अली ने जदयू की सदस्यता ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेशी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश के निर्देश पर पूर्व राज्यसभा सदस्य साबिर अली को जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। लेशी सिंह ने बताया कि पूर्व राज्यसभा सांसद सदस्य साबिर अली की फिर से घर वापसी हुई है।

पूर्व सांसद सदस्य साबिर अली ने घर वापसी होने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच के कारण दोबारा जदयू में शामिल हुए हैं। नीतीश कुमार मेरे अभिभावक हैं। नीतीश कुमार ने ही मुझे 2008 से 2014 तक राज्यसभा सदस्य बनाया था। मैंने समता पार्टी काल से ही उनके साथ राजनीति की शुरुआत की थी।

उन्होने कहा कि कुछ कारणों से बीच में पार्टी से निकल गया था। लेकिन मेरा मन और दिल हमेशा नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू के लिए धड़कता रहा। मैं फिर से अपने घर में वापस आ गया हूं। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे पूरा करुंगा। मैं अब हमेशा जदयू में ही रहकर काम करता रहूंगा।