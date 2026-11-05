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हारे JDU नेता बोले- BJP का सहयोग दिखावा, नीरज ने समीक्षा बैठक में ललन सिंह की लिखित शिकायत की

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर जेडीयू की समीक्षा बैठक में हारे कैंडिडेट्स ने भाजपा नेताओं के सहयोग को दिखावा और पार्टी की हार का कारण बता दिया। जीते प्रत्याशी नीरज कुमार ने ललन सिंह की लिखित शिकायत कर दी है।

Nishant Kumar Shrawon Kumar Sanjay Jha JDU
बिहार सरकार के मंत्री निशांत कुमार के साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री श्रवण कुमार (फाइल फोटो)

JDU MLC Election Review Meeting: बिहार विधान परिषद की आठ में चार सीटों पर चुनाव लड़कर तीन सीट हार गई जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के पराजित उम्मीदवारों ने सहयोगी दलों में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के स्थानीय नेताओं के सहयोग को दिखावा बता दिया है और कहा है कि जदयू की हार का बड़ा कारण भीतरघात है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पार्टी की हार की पड़ताल करने के लिए हारे कैंडिडेट, संबंधित जिला अध्यक्ष और दल के नेताओं की गुरुवार को पटना में समीक्षा बैठक बुलाई थी। मीडिया को इस बैठक से दूर रखा गया था, लेकिन यह पता चला है कि अभिषेक झा, आनंद पुष्कर और घनश्याम राय ने पराजय के लिए भाजपा वालों पर सवाल उठाया। जेडीयू से अकेले जीते नीरज कुमार ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ मोर्चे को मजबूत करते हुए बैठक में ही लिखित शिकायत दे दी है, जिसमें जदयू के अध्यक्ष रहे ललन सिंह पर जन सुराज पार्टी की मदद करने का आरोप लगाया है।

एमएलसी चुनाव में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे और पहली बार मंत्री बने निशांत कुमार ने काफी प्रचार किया था। समीक्षा बैठक में संजय झा के अलावा प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और निशांत कुमार भी मौजूद रहे। बैठक में पराजित उम्मीदवारों ने स्थानीय भीतरघात और सहयोगी दल के असहयोग को हार का प्रमुख कारण बताया है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा के स्थानीय नेताओं का समर्थन सिर्फ दिखावा था। संजय झा ने उम्मीदवारों से कहा कि उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा और बेहतर प्रदर्शन किया। आगे सब अच्छा होगा। उन्होंने बैठक में सामने आई बातों की समीक्षा कर कार्रवाई की बात कही।

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पार्टी नेतृत्व ने चुनाव परिणामों का सीटवार आकलन किया। हर सीट के लिए आधे घंटे का समय तय किया गया था। विधान परिषद की आठ सीटों के चुनाव में चार सीट जदयू और चार भाजपा लड़ी थी। बीजेपी तिरहुत टीचर और कोसी ग्रेजुएट सीट जीती, जबकि सिटिंग विधान पार्षद को लड़ाने के बाद भी दरभंगा में ग्रेजुएट और पटना में टीचर सीट हार गई। अनंत सिंह के विरोध के बावजूद पटना की ग्रेजुएट सीट तो जेडीयू जीत गई, लेकिन तिरहुत ग्रेजुएट, दरभंगा टीचर और सारण टीचर सीट नहीं निकाल पाई। चुनाव नतीजों के बाद तिरहुत ग्रेजुएट और सारण टीचर से जीते निर्दलीय उम्मीदवारों बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के भाजपा में शामिल होने की जानकारी और बाद में समर्थन भर की बात करने से एनडीए के अंदर माहौल गरम चल रहा था।

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समीक्षा के दौरान खास तौर पर सारण शिक्षक और तिरहुत स्नातक सीट पर हार के कारणों की चर्चा हुई। चुनाव प्रचार में कार्यकर्ताओं की सक्रियता और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ समन्वय जैसे मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में रहे। तिरहुत स्नातक सीट से हारे अभिषेक झा ने बैठक में खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने स्थानीय नेताओं पर असहयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें कई बूथों पर विजयी कैंडिडेट से अधिक मत मिले, लेकिन भीतरघात ने जीत का रास्ता रोक लिया। पटना स्नातक से विजयी नीरज कुमार ने बैठक में ललन सिंह पर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। नीरज कुमार ने इसकी लिखित शिकायत भी की है। उन्होंने ललन पर जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी की मदद करने का आरोप लगाया है।

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समीक्षा बैठक में जेडीयू के हारे कैंडिडेट्स जहां बीजेपी को लेकर आक्रामक थे, वहीं जीते नीरज अपने ही दल के मंत्री की भूमिका पर ऊंगली उठा रहे थे। संजय झा ने बैठक में मिली जानकारी के आधार पर आगे कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भाजपा और जदयू के बीच कोई तनाव या संकट जैसी चीज है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इन अटकलों पर कहा कि भाजपा और जदयू का रिश्ता फेविकोल की तरह मजबूत है। गठबंधन को लेकर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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