JDU Candidate List JDU finalizes all candidates 6 MLAs to lose their tickets

JDU Candidate List: जदयू ने तय किए सभी उम्मीदवारों के नाम, 6 विधायकों का कटेगा टिकट

सूत्रों का कहना है कि जिन चार सीटों पर बदलाव होगा वे भागलपुर, नवादा और बांका जिलों में स्थित हैं। जेडीयू का दावा है कि यह निर्णय जनता से मिले फीडबैक और कार्यकर्ताओं के मूल्यांकन के आधार पर लिया है।

Himanshu Jha पीटीआईSun, 12 Oct 2025 12:44 PM
JDU Candidate List: बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) ने उन सभी सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे दिया है, जिन पर वह चुनाव लड़ेगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि JDU करीब 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा NDA के शीर्ष नेताओं द्वारा उचित समय पर की जाएगी।

पीटीआई की एक रिपोर्ट में जेडीयू के वरिष्ठ नेता के हवाले से कहा है कि पार्टी ने चार ऐसे मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं देने का फैसला किया है जिनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा।

उन्होंने कहा, “इन विधायकों की जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। खगड़िया जिले की परबत्ता सीट से हमारे विधायक संजय कुमार पिछले हफ्ते RJD में शामिल हो गए वहां भी नया उम्मीदवार उतारा जाएगा। इसी तरह रूपौली सीट पर भी नया चेहरा होगा, क्योंकि हमारी पूर्व विधायक बीमा भारती विपक्षी खेमे में चली गई हैं।”

नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर जेडीयू नेता ने कहा, “केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो विधायक क्षेत्र में सक्रिय नहीं हैं या जिनको लेकर जनता के बीच असंतोष है उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।”

NDA में सीट बंटवारे की स्थिति पर उन्होंने कहा कि BJP 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं, जेडीयू के खाते में 103 सीटें जा सकती हैं। वहीं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) पहले 20-22 सीटों पर मान गई थी लेकिन अब अधिक सीटों की मांग कर रही है। NDA के अन्य सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) — को भी “सम्मानजनक” संख्या में सीटें दी जाएंगी।

HAM के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पहले कहा था, “हम कोई दावा नहीं बल्कि निवेदन कर रहे हैं कि हमें सम्मानजनक सीटें दी जाएं, अन्यथा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे।”

वहीं, एक वरिष्ठ BJP नेता ने कहा , “सब कुछ NDA में ठीक है। सीट बंटवारे और उम्मीदवारों की सूची पर फैसला 1-2 दिनों में होगा। औपचारिक घोषणा बहुत जल्द की जाएगी।”

