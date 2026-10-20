बिहार MLC चुनाव से पहले नीरज कुमार की बिगड़ी तबीयत, जदयू प्रत्याशी मेदांता में एडमिट

बिहार में एमएलसी चुनाव से पहले जनता दल (यूनाइटेड) के प्रत्याशी नीरज कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। तबीयत बिगड़ने के बाद नीरज कुमार को पटना स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बिहार में विधान परिषद की 8 सीटों पर मतदान से पहले जनता दल (यूनाइटेड) के उम्मीदवार नीरज कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। तबीयत बिगड़ने के बाद नीरज कुमार को इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नीरज कुमार चर्चित पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के उम्मीदवार हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हृदय संबंधी परेशानी होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के मुताबिक, नीरज कुमार को अस्पताल के आईसीयू में रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार की देर शाम नीरज कुमार का स्वास्थ्य बिगड़ा और उन्हें सीने में तकलीफ हुई थी। इसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार नीरज कुमार के स्वास्थ्य पर नजर रख रही है।

बिहार एमएलसी चुनाव में नीरज कुमार और अनंत सिंह के बीच जुबानी जंग लगातार चर्चा में है। दरअसल जदयू के ही मोकामा से विधायक अनंत सिंह इस चुनाव में नीरज सिंह को हराने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अनंत सिंह इस चुनाव में जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं। अनंत सिंह का तर्क है कि नीरज ने कई मौकों पर मेरा विरोध किया है। मुझे भी उन्हें उसी अंदाज में जवाब देना चाहिए। इधर नीरज कुमार इस चुनाव में अनंत सिंह को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। नीरज कुमार लगातार दावा कर रहे हैं कि एमएलसी चुनाव में उनकी जीत पक्की है। बता दें कि नीरज कुमार का स्वास्थ्य कुछ साल पहले भी काफी बिगड़ गया था। जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ा था।