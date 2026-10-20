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बिहार MLC चुनाव से पहले नीरज कुमार की बिगड़ी तबीयत, जदयू प्रत्याशी मेदांता में एडमिट

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार में एमएलसी चुनाव से पहले जनता दल (यूनाइटेड) के प्रत्याशी नीरज कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। तबीयत बिगड़ने के बाद नीरज कुमार को पटना स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

neeraj kumar admitted in medanta hospital
जदयू के विधान पार्षद नीरज कुमार मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। (फाइल फोट)

बिहार में विधान परिषद की 8 सीटों पर मतदान से पहले जनता दल (यूनाइटेड) के उम्मीदवार नीरज कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। तबीयत बिगड़ने के बाद नीरज कुमार को इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नीरज कुमार चर्चित पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के उम्मीदवार हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हृदय संबंधी परेशानी होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के मुताबिक, नीरज कुमार को अस्पताल के आईसीयू में रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार की देर शाम नीरज कुमार का स्वास्थ्य बिगड़ा और उन्हें सीने में तकलीफ हुई थी। इसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार नीरज कुमार के स्वास्थ्य पर नजर रख रही है।

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बिहार एमएलसी चुनाव में नीरज कुमार और अनंत सिंह के बीच जुबानी जंग लगातार चर्चा में है। दरअसल जदयू के ही मोकामा से विधायक अनंत सिंह इस चुनाव में नीरज सिंह को हराने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अनंत सिंह इस चुनाव में जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं। अनंत सिंह का तर्क है कि नीरज ने कई मौकों पर मेरा विरोध किया है। मुझे भी उन्हें उसी अंदाज में जवाब देना चाहिए। इधर नीरज कुमार इस चुनाव में अनंत सिंह को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। नीरज कुमार लगातार दावा कर रहे हैं कि एमएलसी चुनाव में उनकी जीत पक्की है। बता दें कि नीरज कुमार का स्वास्थ्य कुछ साल पहले भी काफी बिगड़ गया था। जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ा था।

आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अनंत सिंह ने नीरज कुमार को लेकर कहा था कि हम तो पुदीना सिंह हैं ना, तो इस चुनाव में पुदीना से उनका सारा गैस निकाल देंगे। अनंत सिंह ने हाल ही में यह भी कहा था कि एमएलसी चुनाव में अनुज सिंह की जीत होगी और वो अन्य प्रत्याशियों की जमानत जब्त करा देंग। अनंत सिंह के इस खुलेआम बगावत पर जदयू के नीरज कुमार ने कहा था कि कुछ लोग ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि जेडीयू में रहते हुए भी उन्हें बेऊर जेल जाना पड़ा था,,,जब तक बेऊर जेल में चना रहेगा। आना-जाना लगा रहेगा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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