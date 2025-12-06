जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष पर सरेआम फायरिंग, बाल-बाल बचे; CCTV में भागते दिखे बदमाश

संक्षेप: भोजपुर में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार पर अपराधियों ने दिनदहाड़े फायरिंग कर दी। जिसमें वे बाल-बाल बच गए। बाइक से आए बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के शिवगंज टोला में शनिवार की दोपहर में बाइक सवार अपराधियों ने जदयू के बिहिया प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार कुशवाहा पर अंधाधुंध फायरिंग की और भाग गये। एक गोली पैंट को छेदती निकल गई, जिससे पैर जल गया है। पुलिस ने इलाज कराया। इस घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैल गयी है।

जानकारी के अनुसार मनोज कुमार कुशवाहा शिवगंज मेन रोड पर अपने दो अन्य साथियों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे कि इस बीच एक बाइक पर तीन अपराधी सवार होकर आ धमके। दो अपराधी बाइक को चालू हालत में रख कर एक ने अंधाधुन तीन राउंड फायरिंग कर दी। लोगों ने पीछा किया तो तीनों एक ही बाइक पर बैठ कर जगदीशपुर की ओर फरार हो गये।