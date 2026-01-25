Hindustan Hindi News
ई कोठी के धान ऊ कोठी में; तेजस्वी कार्यकारी अध्यक्ष बने तो RJD को JDU ने खूब सुनाया- 22 कांड के आरोपी हैं

ई कोठी के धान ऊ कोठी में; तेजस्वी कार्यकारी अध्यक्ष बने तो RJD को JDU ने खूब सुनाया- 22 कांड के आरोपी हैं

संक्षेप:

जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि पार्टी में कई बड़े चेहरे हैं लेकिन सबको दरकिनार करके 22 कांड के आरोपी तेजस्वी यादव को लालू यादव अपनी कुर्सी दे रहे हैं। 

Jan 25, 2026 02:07 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी युग की शुरुआत हो चुकी है। लालू युग अवसान की ओर है। रविवार को पटना के एक होटल में आयोजित नेशनल एक्जक्यूटिव बॉडी की बैठक में तेजस्वी यादव को आरजेडी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। जदयू ने बिहार के इस बड़े राजनैतिक डेवलपमेंट पर तीखी प्रतिक्रिय दी है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि पार्टी पर परिवार वाद हावी है। दलित, मुस्लिम, ओबीसी, ईबीसी कोटि के कई बड़े चेहरे राजद में हैं। सबको दरकिनार करके 22 कांडों का आरोपी तेजस्वी यादव को पिता की कुर्सी दी जा रही है। ई कोठी के धान ऊ कोठी में डाल दिया गया है। घर की बेटी ने भी इस पर आपत्ति जताई है।

जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने मौर्या होटल में बैठक पर भी सवाल उठाया। कहा कि महुआबाग में और कौटिल्य नगर में आलिशान मकान है। वहां मीटिंग करते तो फ्रेश हवा मिलता। बीमार लालूजी को होटल की सीढ़ी चढ़ने को मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी में उदय नारायण चौधरी, शिवचंद्र राम, आलोक मेहता, रामचंद्र पूर्वे, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे चेहरे के होते हुए लालू यादव ने तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष(कार्यकारी) बना दिया क्योंकि इन पर 22 मुकदमे दर्ज नहीं है। सीट परिवार में ही रह गया। ई कोठी की धान ऊ कोठी में चला गया। अध्यक्ष बनने के लिए सजायाफ्ता होना या मुकदमे का अभियुक्त होना जरूरी है। राजद में संघर्ष के साथी को पद नहीं मिलना है। जो चापलुसी करेंगे और धन देंगे उन्हीं को पद मिलेगा।

ये भी पढ़ें:तेजस्वी यादव राजद के नए कार्यकारी अध्यक्ष, लालू की मौजूदगी में हुआ ऐलान

नीरज कुमार ने पूछा कि तेजस्वी यादव रमीज खान और देवा गुप्ता कहां है यह बताओ। नहीं बताते तो कहेंगे कि आप अपराधियों को पोषक हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बाद भी मीडिया के सवालों से भागते हैं। बहन रोहिणी ने कहा है कि हमारी पार्टी में घुसपैठी और साजिश कर्ता है। तेजस्वी बताए कि वह घुसपैठी कौन है। लालू यादव को किसने नजरबंद किया है।

नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव को भारत रत्न पहले नहीं मिलने का दोषी लालू यादव हैं। अब एनडीए ने उन्हें सम्मान दिया तो उन्हें पच नहीं रहा है। भाई वीरेंद्र के सवाल उठाने पर नीरज ने कहा कि उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा है। लालू यादव क्रिमिनल रीतलाल के प्रचार में गए लेकिन बगल में मनेर नहीं गए जहां से भाई वीरेंद्र खड़े थे।

ये भी पढ़ें:तेजस्वी की फुल ताजपोशी में अभी समय है; लालू अध्यक्ष का टर्म पूरा करेंगे
