जदयू की बिहार कमिटी तैयार; उमेश कुशवाहा की टीम में 3 उपाध्यक्ष, 9 महासचिव, कार्यकारिणी में नीतीश, निशांत, ललन
जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने अपनी भारी भरकम टीम तैयार की है। जेडीयू की स्टेट कमिटी में 3 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनके अलावे 9 महासचिव, 11 सचिव और 137 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं जिनमें नीतीश कुमार, निशांत कुमार, ललन सिंह समेत बड़े-बड़े चेहरे शामिल हैं।
नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की बिहार कमेटी का गठन कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने अपनी भारी भरकम टीम तैयार की है। जेडीयू की स्टेट कमिटी में 3 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनके अलावे 9 महासचिव, 11 सचिव और 137 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं। जिनमें नीतीश कुमार, निशांत कुमार ललन सिंह, संजय झा समेत बड़े-बड़े नाम शामिल हैं। पार्टी के कामकाज को सुचारु बनाए रखने के लिए 52 जिला प्रभारी बनाए गए हैं।
उमेश कुशवाहा ने सभी पदाधिकारियों, जिला प्रभारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को बधाई देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में यह संतुलित टीम बनाई है। उनके मार्गदर्शन में संगठन और विस्तृत और मजबूत होगा। नई कमिटी विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी।
तीन प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए
उमेश कुशवाहा की टीम में संगठन का काम त्वरित गति से चलाने और अध्यक्ष को सहयोग देने के लिए तीन प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनमें नालंदा के राम चरित्र साह, वैशाली के विजय सहनी और औरंगाबाद के विश्वनाथ सिंह के नाम शामिल हैं।
9 महासचिव बनाए गए
इनके अलावे पार्टी के 9 पार्टी नेताओं को प्रदेश महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गयी है। विधायक रंधीर कुमार सिंह, राज कुमार सिंह पूर्व विधायक, अमर कुमार चौधरी उर्फ भगवान चौधरी, डॉ अजय कुमार पूर्व विधायक, मुर्तुजा अली कैसर, राजकुमार झा, रंगनाथ शर्मा, ओम प्रकाश सिहं सेतु, मनीष कुमार के नाम शामिल हैं।
शांस्टेट कमेटी में 11 सचिव बनाए गए हैं। उनकी सूची इस प्रकार है-
श्याम कुमार राय- वैशाली
अंजनी कुमार सिंह- शेखपुरा
विजय कुमार शर्मा- औरंगाबाद
अभिषेक पटेल, रोहतास
सुड्डू पटेल- भागलपुर
सुरेश कुमार- सीतामढ़ी
राहुल सरीन- जहानाबाद
राहुल खंडेलवाल- पटना
मोहन सिंह चंद्रवंशी- नवादा
राजेश पाल- पटना
रंजन बिंद- मुंगेर
138 कार्यकारिणी सदस्य और 52 जिला प्रभारी बनाए गए
इनके अलावे कार्यकारिणी सदस्यों की भारी भरकम टीम बनाई गई है। इस में 138 सदस्य शामिल हैं।
बिहार प्रदेश कार्यकारिणी में-
नीतीश कुमार
संजय झा
ललन सिंह
वशिष्ठ नारायण सिंह
उमेश कुशवाहा
निशांत कुमार
नर्मेदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी
रामनाथ ठाकुर
अशोक चौधरी
लेसी सिंह
दामोदर रावत
शीला मंडल
जमा खान
बुलो मंडल
श्वेता गुप्ता
भगवान कुशवाहा
रत्नेश सदा
दिलेश्वर कामत
सुनील कुमार
नरेंद्र नारायण यादव
रामवचन राय
ललन सर्राफ
संजय कुमार सिंह
अश्वमेघ देवी
नीरज कुमार
रामविलास कामत
अरुण मांझी
सुधांशु शेखर
रीना देवी
श्याम रजक समेत 137 सदस्य हैं।
जिलों में पार्टी का काम तेज गति से चलाने के लिए 52 जिला प्रभारी बनाए गए हैं। उमेश कुशवाहा ने सभी नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्षों, महासचिवों एवं सचिवों को उनके इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए हार्दिक बधाई और उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी है।
संविधान दिवस पर बोले नीतीश कुमार
जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भारत का संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। यह नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक होने के साथ न्यायपूर्ण, समतामूलक और समावेशी समाज के निर्माण का मार्गदर्शक भी है। उन्होंने संविधान दिवस पर प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। नीतीश कुमार ने कहा कि भारतीय संविधान समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। संविधान अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ राष्ट्र, समाज और लोकतंत्र के प्रति कर्तव्यों का भी बोध कराता है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें