जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने अपनी भारी भरकम टीम तैयार की है। जेडीयू की स्टेट कमिटी में 3 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनके अलावे 9 महासचिव, 11 सचिव और 137 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं जिनमें नीतीश कुमार, निशांत कुमार, ललन सिंह समेत बड़े-बड़े चेहरे शामिल हैं।

नीतीश कुमार, उमेश कुशवाहा

नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की बिहार कमेटी का गठन कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने अपनी भारी भरकम टीम तैयार की है। जेडीयू की स्टेट कमिटी में 3 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनके अलावे 9 महासचिव, 11 सचिव और 137 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं। जिनमें नीतीश कुमार, निशांत कुमार ललन सिंह, संजय झा समेत बड़े-बड़े नाम शामिल हैं। पार्टी के कामकाज को सुचारु बनाए रखने के लिए 52 जिला प्रभारी बनाए गए हैं।

उमेश कुशवाहा ने सभी पदाधिकारियों, जिला प्रभारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को बधाई देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में यह संतुलित टीम बनाई है। उनके मार्गदर्शन में संगठन और विस्तृत और मजबूत होगा। नई कमिटी विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी।

तीन प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए उमेश कुशवाहा की टीम में संगठन का काम त्वरित गति से चलाने और अध्यक्ष को सहयोग देने के लिए तीन प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनमें नालंदा के राम चरित्र साह, वैशाली के विजय सहनी और औरंगाबाद के विश्वनाथ सिंह के नाम शामिल हैं।

9 महासचिव बनाए गए इनके अलावे पार्टी के 9 पार्टी नेताओं को प्रदेश महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गयी है। विधायक रंधीर कुमार सिंह, राज कुमार सिंह पूर्व विधायक, अमर कुमार चौधरी उर्फ भगवान चौधरी, डॉ अजय कुमार पूर्व विधायक, मुर्तुजा अली कैसर, राजकुमार झा, रंगनाथ शर्मा, ओम प्रकाश सिहं सेतु, मनीष कुमार के नाम शामिल हैं।

शांस्टेट कमेटी में 11 सचिव बनाए गए हैं। उनकी सूची इस प्रकार है- श्याम कुमार राय- वैशाली

अंजनी कुमार सिंह- शेखपुरा

विजय कुमार शर्मा- औरंगाबाद

अभिषेक पटेल, रोहतास

सुड्डू पटेल- भागलपुर

सुरेश कुमार- सीतामढ़ी

राहुल सरीन- जहानाबाद

राहुल खंडेलवाल- पटना

मोहन सिंह चंद्रवंशी- नवादा

राजेश पाल- पटना

रंजन बिंद- मुंगेर

138 कार्यकारिणी सदस्य और 52 जिला प्रभारी बनाए गए इनके अलावे कार्यकारिणी सदस्यों की भारी भरकम टीम बनाई गई है। इस में 138 सदस्य शामिल हैं।

बिहार प्रदेश कार्यकारिणी में-

नीतीश कुमार

संजय झा

ललन सिंह

वशिष्ठ नारायण सिंह

उमेश कुशवाहा

निशांत कुमार

नर्मेदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी

रामनाथ ठाकुर

अशोक चौधरी

लेसी सिंह

दामोदर रावत

शीला मंडल

जमा खान

बुलो मंडल

श्वेता गुप्ता

भगवान कुशवाहा

रत्नेश सदा

दिलेश्वर कामत

सुनील कुमार

नरेंद्र नारायण यादव

रामवचन राय

ललन सर्राफ

संजय कुमार सिंह

अश्वमेघ देवी

नीरज कुमार

रामविलास कामत

अरुण मांझी

सुधांशु शेखर

रीना देवी

श्याम रजक समेत 137 सदस्य हैं।

जिलों में पार्टी का काम तेज गति से चलाने के लिए 52 जिला प्रभारी बनाए गए हैं। उमेश कुशवाहा ने सभी नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्षों, महासचिवों एवं सचिवों को उनके इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए हार्दिक बधाई और उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी है।