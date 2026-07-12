प्रशांत किशोर राजनीति के छुरछुरी पटाखा, बांकीपुर उपचुनाव से पहले JDU का तंज- चील, कौआ से वोट मांग रहे

बांकीपुर उपचुनाव को लेकर JDU ने जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर पर तंज कसा है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि प्रशांत किशोर राजनीति के छुरछुरी पटाखा है। उन्होंन कहा कि प्रशांत किशोर पटना जू जाकर हाथी-बाघ से वोट मांग रहे हैं।

पटना की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर सभी पार्टियां जीत के लिए जोरआजमाइश में जुटी हैं। इस सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव से पहले एक-दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग भी तेज हो गई है। बांकीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव में पहली बार जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रशांत किशोर पूरे जोर-शोर के साथ जनसंपर्क कर लोगों को लुभाने की कोशिश में भी लगे हैं। अब जनता दल (यूनाइटेड) ने प्रशांत किशोर पर तंज कसा है। दरअसल रविवार को प्रशांत किशोर पटना स्थित चिड़ियघर में गए थे। इसपर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा है कि प्रशांत किशोर क्या वहां चील-कौवों से वोट मांगने गए थे?

जदयू प्रवक्ता ने कहा, ‘प्रशांत किशोर राजनीति के छुड़छुड़ी पटाखा हैं। उनका चुनव चिन्ह क्या है, बैंगन या टमाटर...टेबुल या कुर्सी? राजनीति में हालत यह हो गई कि जैविक उद्यान पटना पहुंच गए। जैविक उद्यान में तो पूरे पटना के लोग घूमते हैं। उनसे वोट मांग रहे थे। या गिद्द से, हाथी से, घोड़ा से या बाघ से...पुदीना के पे़ड़ से या बरगद के पेड़ से या बर के पेड़ से...किससे मांगने गए थे वोट? अरे, वोटर घर में रहता है। या तो उनको सामने नतमष्तक होइए। ये तो चील के सामने और कौवा के सामने नतमष्तक हो रहे हैं। कौन समय देगा इनको? रविवार का दिन है तो वो अपना समय आपके लिए जाया करेगा?’

सीसीटीवी कैमरों से होगी बूथों की निगरानी बांकीपुर विस उपचुनाव के बनने वाले डिस्पैच सेंटर और बूथों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से होगी। इसके लिए दोनों स्थल सीसीटीवी कैमरे से लैस किए जाएंगे। शनिवार को डीएम कुंदन कुमार ने दोनों केंद्रों का जायजा लिया। उन्होंने बालिका उच्च विद्यालय, बांकीपुर में बनने वाले डिस्पैच सेंटर और एएन कॉलेज स्थित बूथ की तैयारियों को देखा और निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून को देखते हुए दोनों स्थानों पर सभी तैयारियां बारिश से निपटने लायक हों। पंडाल वाटरप्रूफ और मैदान में जलजमाव न हो, इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की जाए। बालिका उच्च विद्यालय, बांकीपुर में ईवीएम की कमीशनिंग और डिस्पैच का काम होगा। डीएम ने स्ट्रॉन्ग रूम निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुरूप बनाने का निर्देश दिया। इस काम में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

एएन कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर डीएम ने ईवीएम रखने के स्थान, मतगणना हॉल और रिसेप्शन टेबल को देखा। उन्होंने कहा कि मतदान कर्मियों को रिसेप्शन पर किसी प्रकार की परेशानी न हो। सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी लगाकर लगातार मॉनिटरिंग की जाए। सुरक्षा के लिहाज से डिस्पैच सेंटर और बूथ दोनों जगह पर्याप्त संख्या में सुरक्षाबलों की प्रतिनियुक्ति करने को कहा। साथ ही अनवरत विद्युत आपूर्ति को जेनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा गया। डीएम ने मतदान और मतगणना के दिन यातायात सुचारू रखने के लिए समय रहते रूट प्लान तैयार करने का भी निर्देश दिया। इस दौरान डीडीसी शुभम कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, बांकीपुर विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।

शस्त्रों का भौतिक सत्यापन 16 से 18 जुलाई तक पटना। बांकीपुर विस क्षेत्र अंतर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र-कारतूस का भौतिक निरीक्षण किया जाना है। इसके लिए सत्यापन गांधी मैदान, कदमकुआं, कंकड़बाग, जक्कनपुर, कोतवाली, बुद्धा कॉलोनी,गर्दनीबाग, बेऊर और श्रीकृष्णापुरी थाने में 16 से 18 जुलाई के बीच होगा। डीएम कुंदन कुमार ने निर्धारित तिथि को दोपहर 12:00 से शाम पांच बजे के बीच संबंधित थाना पहुंच कर भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि सत्यापन नहीं कराए जाने पर अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध आयुद्ध अधिनियम 1959 एवं आयुद्ध अधिनियम 2016 के अंतर्गत शस्त्र निलंबित अथवा रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।