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प्रशांत किशोर राजनीति के छुरछुरी पटाखा, बांकीपुर उपचुनाव से पहले JDU का तंज- चील, कौआ से वोट मांग रहे

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बांकीपुर उपचुनाव को लेकर JDU ने जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर पर तंज कसा है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि प्रशांत किशोर राजनीति के छुरछुरी पटाखा है। उन्होंन कहा कि प्रशांत किशोर पटना जू जाकर हाथी-बाघ से वोट मांग रहे हैं। 

प्रशांत किशोर राजनीति के छुरछुरी पटाखा, बांकीपुर उपचुनाव से पहले JDU का तंज- चील, कौआ से वोट मांग रहे

पटना की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर सभी पार्टियां जीत के लिए जोरआजमाइश में जुटी हैं। इस सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव से पहले एक-दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग भी तेज हो गई है। बांकीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव में पहली बार जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रशांत किशोर पूरे जोर-शोर के साथ जनसंपर्क कर लोगों को लुभाने की कोशिश में भी लगे हैं। अब जनता दल (यूनाइटेड) ने प्रशांत किशोर पर तंज कसा है। दरअसल रविवार को प्रशांत किशोर पटना स्थित चिड़ियघर में गए थे। इसपर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा है कि प्रशांत किशोर क्या वहां चील-कौवों से वोट मांगने गए थे?

जदयू प्रवक्ता ने कहा, ‘प्रशांत किशोर राजनीति के छुड़छुड़ी पटाखा हैं। उनका चुनव चिन्ह क्या है, बैंगन या टमाटर...टेबुल या कुर्सी? राजनीति में हालत यह हो गई कि जैविक उद्यान पटना पहुंच गए। जैविक उद्यान में तो पूरे पटना के लोग घूमते हैं। उनसे वोट मांग रहे थे। या गिद्द से, हाथी से, घोड़ा से या बाघ से...पुदीना के पे़ड़ से या बरगद के पेड़ से या बर के पेड़ से...किससे मांगने गए थे वोट? अरे, वोटर घर में रहता है। या तो उनको सामने नतमष्तक होइए। ये तो चील के सामने और कौवा के सामने नतमष्तक हो रहे हैं। कौन समय देगा इनको? रविवार का दिन है तो वो अपना समय आपके लिए जाया करेगा?’

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सीसीटीवी कैमरों से होगी बूथों की निगरानी

बांकीपुर विस उपचुनाव के बनने वाले डिस्पैच सेंटर और बूथों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से होगी। इसके लिए दोनों स्थल सीसीटीवी कैमरे से लैस किए जाएंगे। शनिवार को डीएम कुंदन कुमार ने दोनों केंद्रों का जायजा लिया। उन्होंने बालिका उच्च विद्यालय, बांकीपुर में बनने वाले डिस्पैच सेंटर और एएन कॉलेज स्थित बूथ की तैयारियों को देखा और निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून को देखते हुए दोनों स्थानों पर सभी तैयारियां बारिश से निपटने लायक हों। पंडाल वाटरप्रूफ और मैदान में जलजमाव न हो, इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की जाए। बालिका उच्च विद्यालय, बांकीपुर में ईवीएम की कमीशनिंग और डिस्पैच का काम होगा। डीएम ने स्ट्रॉन्ग रूम निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुरूप बनाने का निर्देश दिया। इस काम में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

एएन कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर डीएम ने ईवीएम रखने के स्थान, मतगणना हॉल और रिसेप्शन टेबल को देखा। उन्होंने कहा कि मतदान कर्मियों को रिसेप्शन पर किसी प्रकार की परेशानी न हो। सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी लगाकर लगातार मॉनिटरिंग की जाए। सुरक्षा के लिहाज से डिस्पैच सेंटर और बूथ दोनों जगह पर्याप्त संख्या में सुरक्षाबलों की प्रतिनियुक्ति करने को कहा। साथ ही अनवरत विद्युत आपूर्ति को जेनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा गया। डीएम ने मतदान और मतगणना के दिन यातायात सुचारू रखने के लिए समय रहते रूट प्लान तैयार करने का भी निर्देश दिया। इस दौरान डीडीसी शुभम कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, बांकीपुर विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।

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शस्त्रों का भौतिक सत्यापन 16 से 18 जुलाई तक

पटना। बांकीपुर विस क्षेत्र अंतर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र-कारतूस का भौतिक निरीक्षण किया जाना है। इसके लिए सत्यापन गांधी मैदान, कदमकुआं, कंकड़बाग, जक्कनपुर, कोतवाली, बुद्धा कॉलोनी,गर्दनीबाग, बेऊर और श्रीकृष्णापुरी थाने में 16 से 18 जुलाई के बीच होगा। डीएम कुंदन कुमार ने निर्धारित तिथि को दोपहर 12:00 से शाम पांच बजे के बीच संबंधित थाना पहुंच कर भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि सत्यापन नहीं कराए जाने पर अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध आयुद्ध अधिनियम 1959 एवं आयुद्ध अधिनियम 2016 के अंतर्गत शस्त्र निलंबित अथवा रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

नीरज सिन्हा को नितिन नवीन ने दी बधाई

उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए घोषित उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा भारती को बधाई दी है। शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर बांकीपुर को नमन किया। उन्होंने कहा कि बांकीपुर की माटी से जुड़े युवा एवं समर्पित कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा भारती को भाजपा का प्रत्याशी घोषित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बूथ से लेकर मंडल स्तर तक संगठन के लिए उनका निरंतर समर्पण इस दायित्व का आधार है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बांकीपुर की जनता नीरज को अपना आशीर्वाद देकर उन्हें प्रचंड मतों से विजयी बनाएगी तथा विकास और सुशासन की इस यात्रा को आगे बढ़ाएगी। इधर शनिवार को प्रत्याशी नीरज कुमार ने लोकसेवक आवास में सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी मौजूद रहे। सीएम ने नीरज कुमार सिन्हा को ऐतिहासिक विजय हेतु हार्दिक शुभकामनाएं एवं अग्रिम बधाई दी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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