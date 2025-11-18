Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsJDU asks Lalu Yadav Who is Rameez was history sheeter teaching politics to Tejashwi
कौन है रमीज; जेडीयू ने लालू यादव से पूछा- तेजस्वी को राजनीति सीखा रहा था हिस्ट्रीशीटर?

कौन है रमीज; जेडीयू ने लालू यादव से पूछा- तेजस्वी को राजनीति सीखा रहा था हिस्ट्रीशीटर?

संक्षेप: जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से सवाल करते हुए पूछा कि रमीज कौन है और क्या एक हिस्ट्रीशीटर तेजस्वी को राजनीति सीखा रहा था? उन्होंने आरजेडी से इस पर जवाब देने की मांग की है।

Tue, 18 Nov 2025 10:58 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार में हुई कलह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने लालू यादव पर निशाना साधा है। जेडीयू ने लालू से उनके बेटे तेजस्वी यादव के करीबी रमीज नेमत खान पर सवाल उठाए हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा- रमीज कौन है और लालू को बताना चाहिए कि क्या एक हिस्ट्रीशीटर तेजस्वी को राजनीति सीखा रहा था? बता दें कि लालू की बेटी रोहिणी ने परिवार में उनके साथ बदसलूकी के आरोप लगाए थे। उन्होंने तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव और रमीज के नाम लेकर उनपर कई हमले बोले थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा, "कल राष्ट्रीय जनता दल की समीक्षा बैठक के बाद लालू यादव का बयान आया कि यह पारिवारिक मामला है और इसे सुलझा लिया जाएगा। मगर समीक्षा बैठक के बाद यह बयान आना बताता है कि मीटिंग में उसकी चर्चा हुई। राजनीति में परिवार को लाएंगे तो वह पारिवारिक मसला नहीं रह जाता है, वह राजनीतिक मसला है।"

उन्होंने कहा, “हम लालू यादव से पूछते हैं कि वो रमीज कौन है? वो हिस्ट्रीशीटर कौन है? क्या वो तेजस्वी यादव को राजनीति की तमीज सीखा रहा था? उस पर गैंगस्टर एक लगा है। उसके खिलाफ 10-11 मामले दर्ज हैं। जो हाल ही में जेल से लौटकर आया हो, क्या वो मीडिया कॉर्डिनेटर बना था। आरजेडी को यह स्पष्ट करना चाहिए। उस रमीज को सामने लाइए। राजद की चुप्पी का मतलब है कि पार्टी में भी जंगलराज का चस्पा लगा हुआ है।”

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:लालू के घर जंग के बीच चर्चा में आए रमीज का क्या है बृजभूषण सिंह वाला कनेक्शन?

कौन है रमीज?

लालू परिवार में कलह के बीच जो रमीज चर्चा में आए हैं, वो तेजस्वी यादव के पुराने दोस्त बताए जा रहे हैं। पूरा नाम रमीज नेमत खान है। वह मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले हैं। रमीज पर यूपी में एनएसए, गैंगस्टर एक्ट और मर्डर के विभिन्न केस लगे हुए हैं। कई समय तक वह जेल में बंद रहे और फिलहाल जमानत पर रिहा हैं। बताया जा रहा है कि रमीज खान क्रिकेटर रहे हैं और झारखंड से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Lalu Yadav Tejashwi Yadav JDU अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।