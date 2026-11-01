सारण MLC हारे जेडीयू के आनंद पुष्कर का छल का आरोप, बीजेपी सांसद रूडी और राधामोहन पर सवाल

आनंद पुष्कर ने फेसबुक पर लिखा कि उन्हें सबसे अधिक पीड़ा इस बात की है कि भाजपा के कुछ नेताओं ने चुनाव में नीतीश कुमार के नाम, उनके विकास कार्यों और उनकी लोकप्रियता का सहारा लेकर समर्थन प्राप्त किया, लेकिन वैसा सहयोग और समर्पण उनमें दिखाई नहीं दिया।

बिहार में एमएलसी चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदले हैं। अब सारण शिक्षक निर्वाचन सीट से जनता दल (यूनाइटेड) के हारे हुए प्रत्याशी आनंद पुष्कर ने बीजेपी के बड़े नेताओं पर सवाल उठा दिए हैं। आनंद पुष्कर ने यह भी कहा है कि क्या गठबंधन धर्म का पालन सिर्फ जेडीयू ही करेगी? बता दें कि इस सीट से निर्दलीय राहुल राज जीते हैं। आनंद पुष्कर ने इस हार के बाद राहुल राज को बीजेपी में शामिल कराए जाने पर सवाल खड़े किए। फेसबुक पर अपने एक पोस्ट के जरिए आनंद पुष्कर का दर्द छलका है। आनंद पुष्कर ने अपने पोस्ट में छल और साजिश का भी जिक्र किया है।

आनंद पुष्कर ने फेसबुक पर लिखा, ‘आज सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणाम और पूरे चुनावी घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की भूमिका तथा उनके द्वारा गठबंधन धर्म के पालन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जो बातेंअब तक पर्दे के पीछे थीं, वे आज धीरे-धीरे सबके सामने आ रही हैं। सबसे पहले माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी की भूमिका पर बात करना चाहूँगा। जब स्वयं चुनाव में वोट लेने की बारी आती है, तब आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हुए विकास कार्यों को आगे रखकर जनता से समर्थन माँगा जाता है। लेकिन जब गठबंधन के एक समर्पित कार्यकर्ता और जदयू समर्थित प्रत्याशी के साथ खड़े होने की बारी आती है, तब गठबंधन धर्म की मर्यादा कहाँ चली जाती है?’

आनंद पुष्कर ने राधामोहन सिंह पर उठाए सवाल आनंद पुष्कर ने आगे लिखा है कि इसी प्रकार मोतिहारी के माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी की भूमिका भी आज चर्चा और समीक्षा का विषय है। आखिर गठबंधन धर्म केवल अपने चुनाव के समय ही याद आता है या सहयोगी दलों के समर्पित कार्यकर्ताओं के सम्मान और समर्थन के समय भी उसका पालन होना चाहिए? मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आनंद पुष्कर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो आज जनता दल यूनाइटेड का सिपाही बना हो। मैं कल भी जदयू का सिपाही था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। मेरा राजनीतिक और संगठनात्मक जुड़ाव वर्षों पुराना है। जब से मैंने राजनीति को समझना शुरू किया, तब से आदरणीय नीतीश कुमार जी के विचारों, उनके नेतृत्व और बिहार के विकास के प्रति मेरी आस्था रही है। मुझे नीतीश कुमार जी का बिहार पसंद है। उनके द्वारा बिहार के विकास और शासन व्यवस्था में किए गए कार्य प्रशंसनीय हैं। यह मेरी आज की कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं, बल्कि वर्षों पुराना विश्वास और जुड़ाव है।

मैं जदयू का सिपाही हूं- आनंद पुष्कर इसलिए आज जो लोग बार-बार मुझे कम्युनिस्ट विचारधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं या मेरे राजनीतिक इतिहास पर सवाल उठा रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि बयान देने से पहले इतिहास के पन्नों को जरूर पलट लें। मेरे इस पत्र और पुराने राजनीतिक दस्तावेजों को भी देख लें, जिनसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि मैं कितने वर्षों से जनता दल यूनाइटेड का एक समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं केवल जदयू का सिपाही रहा ही नहीं हूँ, बल्कि आज भी पूरी निष्ठा के साथ जदयू का सिपाही हूँ।

मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ पांडेय जी ने अपना पूरा जीवन शिक्षक समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी, पूर्व उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी तथा बिहार के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके संबंध और शिक्षक हित में किए गए उनके कार्य इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही उठाकर देख लीजिए, शिक्षक समाज के लिए उनके संघर्ष और योगदान की गवाही स्वयं सदन देगा।

'गठबंधन के साथियों को अंधेरे में क्यों रखा?' आनंद पुष्कर ने गठबंधन के साथियों को अंधेरे में रखने की बात कहते हुए लिखा कि राधामोहन जी सहित उन सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि मेरे राजनीतिक इतिहास पर टिप्पणी करने से पहले तथ्यों को जानें और इतिहास को समझें। किसी के राजनीतिक समर्पण पर सवाल उठाने से पहले उसके पुराने दस्तावेजों और संगठनात्मक योगदान को देखना चाहिए। अब बात उस राजनीतिक घटनाक्रम की, जिसने पूरे गठबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। चुनाव के दौरान लगातार यह आश्वासन दिया जाता रहा कि वर्तमान विधान पार्षद से बातचीत चल रही है, उन्हें चुनाव लड़ने से रोक लिया जाएगा और वे गठबंधन के निर्णय को स्वीकार कर लेंगे।

आगे उन्होंने लिखा कि गठबंधन के अन्य साथियों को भी इसी भरोसे में रखा गया। लेकिन अंततः वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतर गए। आज वही घटनाक्रम एक नए राजनीतिक मोड़ पर पहुँच चुका है और उन्हें भाजपा में शामिल कराया जा रहा है। ऐसे में स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर पूरे चुनाव के दौरान गठबंधन के साथियों को अंधेरे में क्यों रखा गया? क्या यह सब पहले से तय था? यदि नहीं, तो फिर उस समय दिए गए आश्वासनों की जिम्मेदारी कौन लेगा?

एनडीए की बैठक का जिक्र एनडीए की बैठक का जिक्र करते हुए आनंद पुष्कर ने बताया कि इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि गठबंधन के सभी नेता और जनप्रतिनिधि विद्यालयों का भ्रमण करेंगे, शिक्षकों से संवाद करेंगे और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन जुटाएँगे। लेकिन भाजपा के अनेक माननीय सांसदों और विधायकों ने इस निर्णय के अनुरूप सक्रियता नहीं दिखाई। न विद्यालयों का अपेक्षित भ्रमण हुआ और न ही शिक्षकों के बीच वैसी उपस्थिति दिखाई दी, जिसकी गठबंधन से अपेक्षा थी। क्या गठबंधन धर्म का पालन केवल बैठकों और मंचों तक सीमित रहना चाहिए? क्या एक सहयोगी दल के समर्पित कार्यकर्ता को चुनाव के समय अकेला छोड़ देना ही गठबंधन की राजनीति है?

छल, प्रपंच और साजिश का जिक्र आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार भी नीतीश कुमार जी के राजनीतिक योगदान और उनके नेतृत्व से बनी परिस्थितियों का परिणाम है। ऐसे में सहयोगी दलों के सम्मान, आपसी विश्वास और गठबंधन की मर्यादा बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुझे सबसे अधिक पीड़ा इस बात की है कि भाजपा के कुछ नेताओं ने चुनाव में नीतीश कुमार के नाम, उनके विकास कार्यों और उनकी लोकप्रियता का सहारा लेकर समर्थन प्राप्त किया, लेकिन जब उन्हीं के सहयोगी दल के एक समर्पित कार्यकर्ता के साथ खड़े होने की बारी आई, तब वैसा सहयोग और समर्पण दिखाई नहीं दिया।

यह केवल आनंद पुष्कर का सवाल नहीं है, बल्कि गठबंधन में काम करने वाले प्रत्येक समर्पित कार्यकर्ता के सम्मान और राजनीतिक भविष्य से जुड़ा सवाल है। मैंने हमेशा गठबंधन धर्म का पालन किया है। एनडीए का एक समर्पित सिपाही होने के नाते पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन जिस प्रकार चुनाव के दौरान मेरे साथ राजनीतिक छल, प्रपंच और साजिश किए जाने का अनुभव हुआ, उसने मुझे ही नहीं, बल्कि उन तमाम कार्यकर्ताओं को भी निराश किया है, जो पूरी ईमानदारी से संगठन और गठबंधन के लिए काम करते हैं।

भाजपा नेताओं ने आनंद पुष्कर ने पूछे तीखे सवाल आनंद पुष्कर ने भाजपा नेताओं से तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने लिखा कि मैं भाजपा के उन नेताओं से एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूँ—क्या गठबंधन में समर्पित कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है? क्या किसी कार्यकर्ता की वर्षों की मेहनत, निष्ठा और समर्पण का कोई मूल्य नहीं है? मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति अपनी निष्ठा और सम्मान को दोहराना चाहता हूँ। उनका नेतृत्व, उनका राजनीतिक अनुभव और बिहार के विकास में उनका योगदान मेरे लिए सदैव सम्मान का विषय रहेगा। लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि अपने साथ हुए राजनीतिक घटनाक्रम और अन्याय पर मौन रहूँ। नीतीश कुमार जी के प्रति मेरी निष्ठा अटूट है और भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा चुनाव के दौरान अपनाए गए रवैये पर मेरे सवाल भी उतने ही स्पष्ट हैं।