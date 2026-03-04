जेडीयू ने मान ली राज्यसभा जाने पर चर्चा की बात, विजय चौधरी बोले- फैसला नीतीश ही लेंगे

बिहार में नेतृत्व परिवर्तन होगा या नहीं, नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे या नहीं, इसका फैसला खुद सीएम नीतीश ही करेंगे। मंत्री विजय चौधरी ने यह बात कही है। जेडीयू ने नीतीश के राज्यसभा जाने पर चर्चा की बात मान ली है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर जनता दल यूनाइटेड (JDU) में चर्चा चल रही है। यह बात जेडीयू ने मान ली है। जेडीयू के वरीय नेता एवं नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी के अनुसार राज्यसभा जाना है या नहीं, यह फैसला खुद नीतीश ही करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, उनके निर्देश का ही पालन किया जाएगा।

बुधवार दोपहर से बिहार के सियासी गलियारों में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलें चल रही थीं। जेडीयू के अंदर इस पर लंबा मंथन भी हुआ। सीएम नीतीश कुमार के आवास से लेकर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर तक बैठकें हुईं। हालांकि, इस दौरान पार्टी के किसी भी वरीय नेता ने इस पर चर्चा की पुष्टि नहीं की थी।

जेडीयू के सीनियर नेता विजय चौधरी बुधवार रात में जब संजय झा के आवास से मंथन कर निकले, तो उन्होंने नीतीश के राज्यसभा जाने की चर्चा होने की बात मानी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्यसभा जाने पर अंतिम फैसला नीतीश ही लेंगे। वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार में सरकार के मुखिया भी हैं।

बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर नामांकन का गुरुवार को आखिरी दिन है। एनडीए के तीन प्रत्याशी (नितिन नवीन, शिवेश राम और उपेंद्र कुशवाहा) के नाम का ऐलान हो चुका है। जेडीयू कोटे के दो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हुई है। नीतीश के नाम की चर्चा है लेकिन औपचारिक ऐलान बाकी है।

कल सुबह साफ होगी स्थिति, अमित शाह भी पटना आ रहे कहा जा रहा है कि गुरुवार सुबह तक पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। विधानसभा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार सुबह 11:30 बजे राज्यसभा के लिए नामांकन कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गुरुवार को पटना आ रहे हैं। वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नॉमिनेशन में शामिल होंगे।

नीतीश के बेटे निशांत कल जेडीयू में शामिल होंगे वहीं, नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान ने बुधवार शाम मीडिया से बातचीत में कहा कि सीएम के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं। वे गुरुवार को जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बुधवार सुबह तक निशांत के राज्यसभा जाने की अटकलें चल रही थीं, लेकिन दोपहर होते-होते चर्चाओं का दौर नीतीश पर शिफ्ट हो गया।