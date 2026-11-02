गैस पाइपलाइन में धमाके से जेसीबी के परखच्चे उड़े, 1 की मौत, 7 नाजुक; बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण हादसा

मुजफ्फरपुर के गोबरसही में नाला निर्माण के दौरान रसोई गैस पाइपलाइन में भीषण विस्फोट हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और सात गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जेसीबी के परखच्चे उड़ गए।

मुजफ्फरपुर, प्रसं। बिहार के मुजफ्फरपुर में गैस पाइपलाइन में धमाके से सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही इलाका दहल गया। सोमवार को नाला निर्माणके दौरान रसोई गैस पाइपलाइन टूटने के बाद भयानक विस्फोट हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत मौके पर हो गई, जबकि सात लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। विस्फोट से नाला खोद रहे जेसीबी के परखच्चे उड़ गए और कई अन्य वाहन क्षतिग्रस्त होकर गए। घटना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड और सदर थाने की पुलिस पहुंची और बचाव-राहत कार्य शुरू किया। घायलों को सदर अस्पताल और एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जिला प्रशासन के पदाधिकारी घटना की छानबीन कर रहे हैं।

बताया गया है कि गोबरसही से डुमरी की ओर जाने वाले रास्ते में नाला निर्माण के लिए जेसीबी से खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान जेसीबी से आईओसीएल की गैस पाइपलाइन टूट गई और गैस का रिसाव होने लगा। स्थानीय लोगों के अनुसार रिसाव की सूचना के बाद पाइपलाइन बंद करने के लिए आईओसीएल की टीम करीब आधे घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची। इसी बीच अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। धमाके से आस पास मकान हिल गए और खिड़कियों के शीशे टूट गए। कुछ मकानों में दरार पड़ने की भी खबर है। विस्फोट के बाद आसपास के लोग काफी दहशत में आ गए और घबराकर भागने लगे। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची।

कई गाड़ियों में लगी आग विस्फोट इतना भीषण था कि खुदाई कर रही जेसीबी के परखच्चे उड़ गए। बगल में खड़ी थार गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर जल गई। आसपास मौजूद कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मौके पर चीख-पुकार मच गई। घायलों को आनन-फानन में सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां एक की मौत की पुष्टि हुई है। कुछ घायलों की हालत गंभीर होने से मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।

अफरा-तफरी मची घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों में आईओसीएल और नाला निर्माण कर रही कंपनी के खिलाफ भारी आक्रोश है। लोग सड़क पर जमा होकर हंगामा कर रहे हैं और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को समझाने और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। सदर थानेदार नवलेश कुमार आजाद ने एक मौत और सात घायल की पुष्टि की है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम राहत एवं बचाव कार्य में लगी है।