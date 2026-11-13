जापानी महिला मियामुरा छठ मनाने बिहार पहुंचीं, ठेकुआ बनाया; छठी मैया के गीत गा रहीं
जापान की रहने वालीं शिक्षिका काना मियामुरा छठ महापर्व मनाने बिहार पहुंचीं हैं। नवादा जिले के पिरौटा गांव में स्थानीय महिलाओं के साथ मियामुरा ने ठेकुआ बनाया, छठी मैया के लोकगीत भी गाए। बिहार की लोकसंस्कृति से वह काफी प्रभावित हुई हैं।
नवादा, मुख्य संवाददाता। लोकआस्था के महापर्व छठ की महिमा अब देश की सीमाओं के बंधन को पार कर चुकी है। बिहार की मिट्टी और संस्कृति से जुड़ी इस अनूठी परंपरा से प्रभावित होकर जापान की एक महिला छठ मनाने भारत पहुंच गई। नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड स्थित पिरौटा गांव में विदेशी धरती से आई इस मेहमान ने ना केवल छठ पर्व की महिमा को करीब से जाना, बल्कि खुद भी पूरी श्रद्धा और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ इस महापर्व में शामिल होकर ग्रामीणों का दिल जीत लिया।
छठ मनाने बिहार आईं जापानी महिला का नाम काना मियामुरा है। उन्होंने परंपरा को निभाते हुए ना केवल ठेकुआ का प्रसाद बनाया, बल्कि छठी मइया के पारंपरिक लोकगीतों को गुनगुनाने का प्रयास किया। जब उन्होंने अपनी टूटी-फूटी भाषा और विदेशी लहजे में छठ गीत गाए, तो वहां मौजूद लोग भी मंत्रमुग्ध हो गए।
काना मियामुरा का कहना है कि जापान की आधुनिक और यंत्रवत जिंदगी से कोसों दूर बिहार की इस माटी में जो अपनापन, सादगी और प्रकृति के प्रति अटूट प्रेम देखने को मिला, वह काफी प्रभावित करने वाला है। इससे पहले 10 नवंबर को पिरौटा गांव पहुंचीं काना मियामुरा का ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से स्वागत कर उन्हें छठ की हर एक विधि समझाई।
गांव के लोगों का कहना है कि यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि बिहार की लोक संस्कृति सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को अपनी ओर खींच रही है।
दूसरी बार भारत आईं काना मियामुरा, लहसुन-प्याज तक छोड़ा
पिरौटा गांव निवासी एडवोकेट रंजन कुमार ने बताया कि काना मियामुरा से उनकी मुलाकात 2025 में तमिलनाडु राज्य में हुई थी। वह जापान से मंदिर घूमने के लिए वहां पहुंची थीं। इस बीच बातचीत में मैंने उन्हें बिहार के बारे में बताया। यहां के मंदिरों, संस्कृति के साथ ही छठ पूजा की महिमा के बारे में बताया तो यह सुनकर वह काफी प्रभावित हुईं। उन्होंने कहा कि अगली बार जब भारत आएंगी तो छठ पूजा जरूर करेंगी। दशहरा के बाद ही वह जापान से यहां आ गईं थीं। तब से वह लहसुन-प्याज तक नहीं खा रही हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।