Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsJapanese bride came to Bihar she fell in love with an engineer from Madhepura reception held in the village
बिहार आई जापान की दुल्हनिया; मधेपुरा के इंजीनियर पर आया दिल, गांव में हुआ रिसेप्शन

बिहार आई जापान की दुल्हनिया; मधेपुरा के इंजीनियर पर आया दिल, गांव में हुआ रिसेप्शन

संक्षेप:

मधेपुरा जिले की एक शादी चर्चा में है। गांव में पहुंची जापानी दुल्हन की एक झलक पाने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहुल कुमार रौता गांव निवासी हैं। जो जापान की होंडा कंपनी में सीनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। जहां पहले मरीना से दोस्ती हुई, फिर प्यार और फिर शादी। 

Dec 19, 2025 10:46 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, मधेपुरा
share Share
Follow Us on

बिहार के मधेपुरा जिले में एक शादी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। दूल्हा बिहार का है, और दुल्हन जापान की है। जब जापानी दुल्हन का पुरैनी प्रखंड अंतर्गत रौता गांव में अपने ससुराल में आगमन हुआ तो देखने वालों का माजमा लग गया। आसपान के इलाकों के लोग भी इस जोड़ी को देखने और आशीर्वाद देने पहुंच रहे है। दरअसल राहुल कुमार रौता गांव निवासी हैं। जो जापान की होंडा कंपनी में सीनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। जहां उनकी मुलाकात मरीन से हुई थी। बातों से शुरू हुआ दौर पहले दोस्ती, फिर प्यार और फिर शादी के बंधन में बंध गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीते पांच सालों से राहुल जापान में रहकर काम कर रहे हैं। दो सालों से दोनों साथ रह रहे हैं। दोनों के परिवार की सहमति है। इसी साल नवंबर महीने में टोक्यो में ही सबसे पहले जापानी परंपराओं से शादी हुई। और फिर हिंदू रीति-रिवाज से बिहार में शादी हुई। बिहारी दूल्हे और जापानी दुल्हन की शादी का कार्ड भी सुर्खियां बटोर रहा है। कार्ड में लड़के के साथ लड़की का भी नाम और पता दिया गया। 17 दिसंबर को गांव में ही रिस्पेशन की तारीख दी है।

लड़की के मां का नाम अतुशी ओहासी और पिता का नाम कनाको है। लड़की ग्लोबल सेल्स मैनेजर है। जब राहुल अपनी जापानी दुल्हन को लेकर गांव पहुंचा तो गांव के लोगों ने पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया। साड़ी में मरीना ने परिवार के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया।

ये भी पढ़ें:गजब है! शादी के मंडप में ही दूल्हा खेलने लगा फ्री फायर गेम, दुल्हन भी हैरान

रिसेप्शन पार्टी में बिहारी दूल्हा और विदेशी दुल्हन की एक झलक पाने और सेल्फी लेने के लिए होड़ मच गई। हिंदी नहीं जानने वाली मरीना ने लोगों का हाथ जोड़कर स्वागत किया। इस दौरान उन्होने नमस्ते इंडिया, आई लव इंडिया कहा। मधेपुरा की ये शादी सुर्खियों में है।