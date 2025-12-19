बिहार आई जापान की दुल्हनिया; मधेपुरा के इंजीनियर पर आया दिल, गांव में हुआ रिसेप्शन

संक्षेप: मधेपुरा जिले की एक शादी चर्चा में है। गांव में पहुंची जापानी दुल्हन की एक झलक पाने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहुल कुमार रौता गांव निवासी हैं। जो जापान की होंडा कंपनी में सीनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। जहां पहले मरीना से दोस्ती हुई, फिर प्यार और फिर शादी।

बिहार के मधेपुरा जिले में एक शादी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। दूल्हा बिहार का है, और दुल्हन जापान की है। जब जापानी दुल्हन का पुरैनी प्रखंड अंतर्गत रौता गांव में अपने ससुराल में आगमन हुआ तो देखने वालों का माजमा लग गया। आसपान के इलाकों के लोग भी इस जोड़ी को देखने और आशीर्वाद देने पहुंच रहे है। दरअसल राहुल कुमार रौता गांव निवासी हैं। जो जापान की होंडा कंपनी में सीनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। जहां उनकी मुलाकात मरीन से हुई थी। बातों से शुरू हुआ दौर पहले दोस्ती, फिर प्यार और फिर शादी के बंधन में बंध गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीते पांच सालों से राहुल जापान में रहकर काम कर रहे हैं। दो सालों से दोनों साथ रह रहे हैं। दोनों के परिवार की सहमति है। इसी साल नवंबर महीने में टोक्यो में ही सबसे पहले जापानी परंपराओं से शादी हुई। और फिर हिंदू रीति-रिवाज से बिहार में शादी हुई। बिहारी दूल्हे और जापानी दुल्हन की शादी का कार्ड भी सुर्खियां बटोर रहा है। कार्ड में लड़के के साथ लड़की का भी नाम और पता दिया गया। 17 दिसंबर को गांव में ही रिस्पेशन की तारीख दी है।

लड़की के मां का नाम अतुशी ओहासी और पिता का नाम कनाको है। लड़की ग्लोबल सेल्स मैनेजर है। जब राहुल अपनी जापानी दुल्हन को लेकर गांव पहुंचा तो गांव के लोगों ने पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया। साड़ी में मरीना ने परिवार के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया।