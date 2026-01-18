Hindustan Hindi News
अब पटना के लोजपा कार्यालय में जनता दरबार, इस दिन मंत्री संजय पासवान सुनेंगे फरियाद

संक्षेप:

Jan 18, 2026 08:04 pm IST
अब पटना में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। लोजपा (रामविलास) ने सोमवार को एक व्हीलर रोड स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार के आयोजन का निर्णय लिया है। इस जनता दरबार में पार्टी के वरिष्ठ नेता और गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान जनता की शिकायत सुनेंगे। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी निशांत मिश्रा ने इसकी जानकारी दी।

इसकी जानकारी देते हुए पार्टी की तरफ से आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा गया, 'जनता दरबार... बिहार सरकार में माननीय मंत्री श्री संजय पासवान जी बिहार प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार कार्यक्रम में उपस्थित होकर बिहारवासियों की जनसमस्याओं का निवारण करेंगे।

स्थान : 1-व्हीलर रोड, पटना

दिनांक : 19 जनवरी

समय : 11 बजे दिन से 3 बजे तक'

पार्टी के संयोजक वेद प्रकाश पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 3 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। सभी जिलों से जो भी फरियादी आएंगे उनकी फरियाद सुनी जाएगी। वेद प्रकााश पांडे ने कहा कि टेलीफोन की भी व्यवस्था की गई है और अगर जरुरत पड़ी तो अधिकारी से मंत्री सीधे बात कर सकेंगे। अगर किसी अधिकारी को पत्र लिखने की जरुरत पड़ी तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। हालांकि, पहले भी बिहार के अलग-अलग जिलों से फरियादी आते थे लेकिन अब इसे सिस्टमैटिक तरीके से किया गया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
