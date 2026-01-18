अब पटना के लोजपा कार्यालय में जनता दरबार, इस दिन मंत्री संजय पासवान सुनेंगे फरियाद
अब पटना में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। लोजपा (रामविलास) ने सोमवार को एक व्हीलर रोड स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार के आयोजन का निर्णय लिया है। इस जनता दरबार में पार्टी के वरिष्ठ नेता और गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान जनता की शिकायत सुनेंगे। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी निशांत मिश्रा ने इसकी जानकारी दी।
इसकी जानकारी देते हुए पार्टी की तरफ से आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा गया, 'जनता दरबार... बिहार सरकार में माननीय मंत्री श्री संजय पासवान जी बिहार प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार कार्यक्रम में उपस्थित होकर बिहारवासियों की जनसमस्याओं का निवारण करेंगे।
स्थान : 1-व्हीलर रोड, पटना
दिनांक : 19 जनवरी
समय : 11 बजे दिन से 3 बजे तक'
पार्टी के संयोजक वेद प्रकाश पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 3 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। सभी जिलों से जो भी फरियादी आएंगे उनकी फरियाद सुनी जाएगी। वेद प्रकााश पांडे ने कहा कि टेलीफोन की भी व्यवस्था की गई है और अगर जरुरत पड़ी तो अधिकारी से मंत्री सीधे बात कर सकेंगे। अगर किसी अधिकारी को पत्र लिखने की जरुरत पड़ी तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। हालांकि, पहले भी बिहार के अलग-अलग जिलों से फरियादी आते थे लेकिन अब इसे सिस्टमैटिक तरीके से किया गया है।