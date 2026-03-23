विधानसभा चुनाव पर हाईकोर्ट पहुंचा जनसुराज, नतीजे रद्द करने की मांग पर SC में लगा था झटका

जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी देकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की गयी है।

प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वाई. वी. गिरी की सहायता से एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। मनोज भारती ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में यह याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले हाईकोर्ट का रुख करने की अनुमति दी थी।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी। उस समय सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे। इसके बाद 1 सितंबर 2025 को योजना की गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें बाद में जीविका दीदियों को जोड़ा गया। चुनाव के दौरान महिलाओं को दस हजार रुपए का लाभ दिला गया जो आचार संहिता का उल्लंघन है और यह एक मजबूत कानूनी मामला बनता है। इसी आधार पर जन सुराज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

जनसुराज ने फरवरी माह में इसी मांग को लेकर याचिका दायर कर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम को रद्द कर फिर से चुनाव कराने की गुहार लगाई थी। लेकिन कोर्ट से पार्टी का करारा झटका लगा। कोर्ट ने जनसुराज पार्टी के पूछा कि आपको कितने वोट मिले। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि चुनाव हारने के बाद लोकप्रियता पाने के लिए कोर्ट का इस्तेमाल न करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वे चुनाव हार गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे चुनाव को रद्द कर दिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने 6 फरवरी 2026 को अपने फैसले में जनसुराज को पटना हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था। जनसुराज ने तब अपनी याचिका वापस ले लिया था।

बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी ने अकेले राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। 242 सीटों पर उनके उम्मीदवारों ने नामांकन किया लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। जनसुराज ने आरोप लगाया कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान सरकार ने मतदाताओं के खाते में दस दस हजार रुपए भेजकर मतदाताओं को प्रलोभन के प्रभावित किया जो गैरकानूनी है। उन्होंने चुनाव के समय लोक लुभावन वायदों को भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया था।