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विधानसभा चुनाव पर हाईकोर्ट पहुंचा जनसुराज, नतीजे रद्द करने की मांग पर SC में लगा था झटका

Mar 23, 2026 10:58 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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जनसुराज के  प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी देकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की गयी है।

विधानसभा चुनाव पर हाईकोर्ट पहुंचा जनसुराज, नतीजे रद्द करने की मांग पर SC में लगा था झटका

प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वाई. वी. गिरी की सहायता से एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। मनोज भारती ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में यह याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले हाईकोर्ट का रुख करने की अनुमति दी थी।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी। उस समय सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे। इसके बाद 1 सितंबर 2025 को योजना की गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें बाद में जीविका दीदियों को जोड़ा गया। चुनाव के दौरान महिलाओं को दस हजार रुपए का लाभ दिला गया जो आचार संहिता का उल्लंघन है और यह एक मजबूत कानूनी मामला बनता है। इसी आधार पर जन सुराज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

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जनसुराज ने फरवरी माह में इसी मांग को लेकर याचिका दायर कर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम को रद्द कर फिर से चुनाव कराने की गुहार लगाई थी। लेकिन कोर्ट से पार्टी का करारा झटका लगा। कोर्ट ने जनसुराज पार्टी के पूछा कि आपको कितने वोट मिले। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि चुनाव हारने के बाद लोकप्रियता पाने के लिए कोर्ट का इस्तेमाल न करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वे चुनाव हार गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे चुनाव को रद्द कर दिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने 6 फरवरी 2026 को अपने फैसले में जनसुराज को पटना हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था। जनसुराज ने तब अपनी याचिका वापस ले लिया था।

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बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी ने अकेले राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। 242 सीटों पर उनके उम्मीदवारों ने नामांकन किया लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। जनसुराज ने आरोप लगाया कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान सरकार ने मतदाताओं के खाते में दस दस हजार रुपए भेजकर मतदाताओं को प्रलोभन के प्रभावित किया जो गैरकानूनी है। उन्होंने चुनाव के समय लोक लुभावन वायदों को भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया था।

जनसुराज ने आरोप लगाया है कि चुनावी वायदों को पूरा करने में विफल बिहार सरकार अपराध और पलायन रोकने में भी फेल है। अफसरशाही बढ़ गई है और सरकार को इसका तनिक भी ख्याल नहीं है। बिहार के युवा रोजी के लिए पलायन करते हैं। दूसरे राज्यों में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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