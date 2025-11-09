जान को खतरा है, मेरी हत्या भी करा सकते हैं; सुरक्षा बढ़ी तो बोले तेजप्रताप यादव

संक्षेप: सुरक्षा बढ़ाए जाने के बाद तेजप्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे ऊपर खतरा है। इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। मेरी हत्या भी लोग करा देंगे। ढेर सारे लोग लगे हुए हैं।

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेजप्रताप यादव ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार ने तेजप्रताप यादव की हाल में सुरक्षा बढ़ाई है। उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। सुरक्षा बढ़ाए जाने के बाद तेजप्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे ऊपर खतरा है। इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। मेरी हत्या भी लोग करा देंगे। ढेर सारे लोग लगे हुए हैं। तेजप्रताप यादव ने यह भी उनकी मांगें सुन ली गई हैं और उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीआरपीएफ की सुरक्षा टीम उन्हें कवर देगी। तेजप्रताप यादव को यह सुरक्षा वीआईपी प्रोटेक्शन लिस्ट के तहत दी गई है। इस प्रकार की सुरक्षा में 11 कमांडो तैनात किए जाते हैं। इनमें पांच घर और आसपास रहते हैं व छह जवान तीन शिफ्ट में सुरक्षा में तैनात रहते हैं।

छोटे भाई को दी जन्मदिन की बधाई इसी के साथ तेजप्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई भी दी है। तेजस्वी यादव 37 साल के हो गए हैं और अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती ने जन्मदिन की कुछ तस्वीरें शेयर की थी जिसमें तेजस्वी यादव परिवार के सदस्यों के साथ केक काटते और जन्मदिन मनाते नजर आ रहे थे।

छोटे भाई को जन्मदिन की बधाई देते हुए तेजप्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी का जन्मदिन है औऱ मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो। उन्हें मेरा आशीर्वाद है।'

पहले भी जता चुके हैं अपनी जान पर खतरा आपको याद दिला दें कि इसी साल जून के महीने में भी तेजप्रताप यादव ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा थ कि उनकी जान को खतरा है और उन्होंने सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। तेजप्रताप यादव ने कहा था कि हमको जान का खतरा है। हमारे दुश्मन सभी जगह लगे हुए हैं। जो चार-पांच लोग हैं वो मिलकर हमारे निजी जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं।