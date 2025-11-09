Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsJanshakti Janta Dal Chief Tej Pratap Yadav says there is threat to my life People will get me killed
जान को खतरा है, मेरी हत्या भी करा सकते हैं; सुरक्षा बढ़ी तो बोले तेजप्रताप यादव

जान को खतरा है, मेरी हत्या भी करा सकते हैं; सुरक्षा बढ़ी तो बोले तेजप्रताप यादव

संक्षेप: सुरक्षा बढ़ाए जाने के बाद तेजप्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे ऊपर खतरा है। इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। मेरी हत्या भी लोग करा देंगे। ढेर सारे लोग लगे हुए हैं।

Sun, 9 Nov 2025 01:08 PMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेजप्रताप यादव ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार ने तेजप्रताप यादव की हाल में सुरक्षा बढ़ाई है। उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। सुरक्षा बढ़ाए जाने के बाद तेजप्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे ऊपर खतरा है। इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। मेरी हत्या भी लोग करा देंगे। ढेर सारे लोग लगे हुए हैं। तेजप्रताप यादव ने यह भी उनकी मांगें सुन ली गई हैं और उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीआरपीएफ की सुरक्षा टीम उन्हें कवर देगी। तेजप्रताप यादव को यह सुरक्षा वीआईपी प्रोटेक्शन लिस्ट के तहत दी गई है। इस प्रकार की सुरक्षा में 11 कमांडो तैनात किए जाते हैं। इनमें पांच घर और आसपास रहते हैं व छह जवान तीन शिफ्ट में सुरक्षा में तैनात रहते हैं।

ये भी पढ़ें:JJD प्रत्याशी ने MGB का किया समर्थन तो भड़के तेजप्रताप, चुनाव आयोग को खत
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

छोटे भाई को दी जन्मदिन की बधाई

इसी के साथ तेजप्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई भी दी है। तेजस्वी यादव 37 साल के हो गए हैं और अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती ने जन्मदिन की कुछ तस्वीरें शेयर की थी जिसमें तेजस्वी यादव परिवार के सदस्यों के साथ केक काटते और जन्मदिन मनाते नजर आ रहे थे।

छोटे भाई को जन्मदिन की बधाई देते हुए तेजप्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी का जन्मदिन है औऱ मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो। उन्हें मेरा आशीर्वाद है।'

पहले भी जता चुके हैं अपनी जान पर खतरा

आपको याद दिला दें कि इसी साल जून के महीने में भी तेजप्रताप यादव ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा थ कि उनकी जान को खतरा है और उन्होंने सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। तेजप्रताप यादव ने कहा था कि हमको जान का खतरा है। हमारे दुश्मन सभी जगह लगे हुए हैं। जो चार-पांच लोग हैं वो मिलकर हमारे निजी जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं।

पार्टी और परिवार से निकाले जा चुके हैं तेजप्रताप यादव

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को इसी साल उनके पिता ने पार्टी औऱ परिवार से बाहर निकाल दिया था। दरअसल तेजप्रताप यादव की एक तस्वीर अनुष्का यादव के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लालू प्रसाद यादव ने यह कदम उठाया था। पार्टी और परिवार से अलग होने के बाद तेजप्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई और उनकी पार्टी इस बार बिहार चुनाव के दंगल में भी कूद पड़ी है। तेजप्रताप यादव शुरू से कहते आए हैं कि कुछ जयचंदों ने उनके खिलाफ साजिश रची और उन्हें परिवार से बाहर निकलवाया था।

ये भी पढ़ें:लव लेटर थमा बोला- बहन को दे देना, इनकार करने पर लड़की के भाई की गला रेतकर हत्या
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Assembly Elections Tej Pratap Yadav Bihar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।