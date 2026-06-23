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तेज प्रताप यादव ने अपने निजी सहायक मोतीलाल राय पर किया केस, पैसा-गहना और मोबाइल और आईपैड चुराने का आरोप

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
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तेज प्रताप यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में हैं। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने आकाश यादव पर केस दर्ज करवाया था। अब पटना के एक थाने में जेजेडी सुप्रीमो तेज प्रताप यादव ने अपने निजी सहायक मोतीलाल राय पर केस दर्ज करवायाा है।

तेज प्रताप यादव ने अपने निजी सहायक मोतीलाल राय पर किया केस, पैसा-गहना और मोबाइल और आईपैड चुराने का आरोप

जनशक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। तेज प्रताप यादव एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बात लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने निजी सहायक पर केस दर्ज करवा दिया है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने निजी सहायक मोतीलाल राय पर चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि पार्टी फंड का 20 लाख रुपया, गहना मोबाइल आदि की चोरी कर ली गई है। इस संबंध में उन्होंने सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। तेज प्रताप यादव ने अपने ही निजी सहायक मोतीलाल राय को इन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए केस दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास से करीब 20 लाख रुपये और कई कीमती सामान गायब हो गए हैं। कहा जा रहा है कि यह घटना 22 जून की है। तेज प्रताप यादव ने थाने में जो आवेदन दिया है उसमें कहा है कि वैशाली जिले के रहने वले उनके निजी सहायक मोतीलाल राय ने उनके हार्डिंग रोड पटना स्थित आवास से नगर और कीमती सामान चुरा लिया है।

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शिकायत में आगे कहा गया है कि 22 तारीख को उनके अलमारी में रखे पार्टी फंड के 20 लाख रुपये, 2 तोला सोने की चेन, 1 सोने की अंगूठी, चार पेन ड्राइव, 2 हार्ड डिस्क, एक आईपैड, एक लैपटॉप और 4 आईफोन चोरी हो गए हैं। शिकायत के मुताबिक घटना के दिन रात करीब साढ़े ग्यारह बजे तेज प्रताप यादव के ड्राइवर अनिल यादव ने मोतीलाल राय को एक बैग लेकर घर की बाऊंड्री फांद कर भागते हुए देखा था।

आकाश यादव पर दर्ज कराया था केस

आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने पूर्व सहयोगी आकाश यादव और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए उन पर अपनी तथा अपने पिता लालू प्रसाद की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा थाा कि मेरी शिकायत के आधार पर आकाश यादव, उसकी बहन अनुष्का यादव और छह अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वे मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।

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मेरे पिता लालू प्रसाद जी अस्वस्थ हैं। ये लोग मेरी और मेरे पिता की हत्या की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। तेज प्रताप ने यह भी दावा किया था कि कथित खतरा किसी व्यापक राजनीतिक साजिश का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया था कि संभव है कि आकाश यादव विपक्ष के साथ मिलकर मेरी हत्या करवाना चाहता हो।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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