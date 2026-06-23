तेज प्रताप यादव ने अपने निजी सहायक मोतीलाल राय पर किया केस, पैसा-गहना और मोबाइल और आईपैड चुराने का आरोप

तेज प्रताप यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में हैं। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने आकाश यादव पर केस दर्ज करवाया था। अब पटना के एक थाने में जेजेडी सुप्रीमो तेज प्रताप यादव ने अपने निजी सहायक मोतीलाल राय पर केस दर्ज करवायाा है।

जनशक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। तेज प्रताप यादव एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बात लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने निजी सहायक पर केस दर्ज करवा दिया है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने निजी सहायक मोतीलाल राय पर चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि पार्टी फंड का 20 लाख रुपया, गहना मोबाइल आदि की चोरी कर ली गई है। इस संबंध में उन्होंने सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। तेज प्रताप यादव ने अपने ही निजी सहायक मोतीलाल राय को इन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए केस दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास से करीब 20 लाख रुपये और कई कीमती सामान गायब हो गए हैं। कहा जा रहा है कि यह घटना 22 जून की है। तेज प्रताप यादव ने थाने में जो आवेदन दिया है उसमें कहा है कि वैशाली जिले के रहने वले उनके निजी सहायक मोतीलाल राय ने उनके हार्डिंग रोड पटना स्थित आवास से नगर और कीमती सामान चुरा लिया है।

शिकायत में आगे कहा गया है कि 22 तारीख को उनके अलमारी में रखे पार्टी फंड के 20 लाख रुपये, 2 तोला सोने की चेन, 1 सोने की अंगूठी, चार पेन ड्राइव, 2 हार्ड डिस्क, एक आईपैड, एक लैपटॉप और 4 आईफोन चोरी हो गए हैं। शिकायत के मुताबिक घटना के दिन रात करीब साढ़े ग्यारह बजे तेज प्रताप यादव के ड्राइवर अनिल यादव ने मोतीलाल राय को एक बैग लेकर घर की बाऊंड्री फांद कर भागते हुए देखा था।

आकाश यादव पर दर्ज कराया था केस आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने पूर्व सहयोगी आकाश यादव और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए उन पर अपनी तथा अपने पिता लालू प्रसाद की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा थाा कि मेरी शिकायत के आधार पर आकाश यादव, उसकी बहन अनुष्का यादव और छह अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वे मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।