जन सुराज के देवपालिक की मौत हादसा या हत्या? प्रशांत किशोर ने दिया यह बयान; अंतिम संस्कार में पहुंचे

प्रशांत किशोर बांसी नदी के मलाही घाट पर आयोजित देवपालिक गुप्ता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस मामले की गहन जांच होना चाहिए।

भितहा, एक प्रतिनिधि। जन सुराज पार्टी के डिजिटल कम्युनिकेशन हेड देवपालिक गुप्ता के निधन से पार्टी कार्यकर्ताओं, परिजनों और शुभचिंतकों में शोक की लहर है। उनके निधन पर गुरुवार को जन सुराज पार्टी के संस्थापक सह बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर उनके पैतृक गांव गोड़रिया पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच होना चाहिए कि ट्रेन से देवपालिक गिरा या गिराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और भी स्पष्ट होगा। हालांकि, परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है।

परिजनों से मिलने के बाद प्रशांत किशोर बांसी नदी के मलाही घाट पर आयोजित देवपालिक गुप्ता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान घाट पर हजारों की संख्या में लोग जुटे। अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे लोगों की भीड़ के कारण घाट पर काफी गहमागहमी रही। प्रशांत किशोर ने देवपालिक गुप्ता के बड़े भाई एवं पत्रकार तारकेश्वर समेत अन्य परिजनों से बातचीत कर दुख की इस घड़ी में अपनी संवेदना प्रकट की। देवपालिक गुप्ता के निधन से जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। उनके निधन पर लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया।

गिरे या गिराए गए? पत्रकारों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि देवपालिक 4 सालों से उनके साथ काम करते थे। उनकी मौत जांच का विषय है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक देवपालिक ट्रेन से आ रहे थे। उनकी डेड बॉडी मिली है। किस परिस्थिति में वे ट्रेन से बाहर गए इसकी जांच होना चाहिए। वे खुद गिर गए या गिरा दिया गया, यह स्पष्ट पता चलना चाहिए। लेकिन, इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए।

प्रशांत किशोर के साथ काम करने वाले 31 वर्षीय देवपालिक गुप्ता 26 अक्टूबर को जनशताब्दी एक्सप्रेस से रांची से पटना जा रहे थे। इसी दौरान उनकी लाश बरामद की गयी है। पता चला है सि देवपालिस अपने दोस्तों के साथ ट्रेन से पटना आ रहे थे। पैंट्री से खाना लेने की बात कहकर अपनी बर्थ से निकले और काफी देर तक नहीं लौटे तो सबको चिंता हुई। फोन किया गया तो उनका मोबाइल बंद था। दोस्तों ने मुरी स्टेशन पर उतरकर पुलिस को पूरी बात की जानकारी दी। पुलिस ने तलाश शुरू किया तो शव बरामद किया गया। देवपालिक का शव रेलवे पटरी के किनारे पाया गया।