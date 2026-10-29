जन सुराज के देवपालिक की मौत हादसा या हत्या? प्रशांत किशोर ने दिया यह बयान; अंतिम संस्कार में पहुंचे
प्रशांत किशोर बांसी नदी के मलाही घाट पर आयोजित देवपालिक गुप्ता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस मामले की गहन जांच होना चाहिए।
भितहा, एक प्रतिनिधि। जन सुराज पार्टी के डिजिटल कम्युनिकेशन हेड देवपालिक गुप्ता के निधन से पार्टी कार्यकर्ताओं, परिजनों और शुभचिंतकों में शोक की लहर है। उनके निधन पर गुरुवार को जन सुराज पार्टी के संस्थापक सह बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर उनके पैतृक गांव गोड़रिया पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच होना चाहिए कि ट्रेन से देवपालिक गिरा या गिराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और भी स्पष्ट होगा। हालांकि, परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है।
परिजनों से मिलने के बाद प्रशांत किशोर बांसी नदी के मलाही घाट पर आयोजित देवपालिक गुप्ता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान घाट पर हजारों की संख्या में लोग जुटे। अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे लोगों की भीड़ के कारण घाट पर काफी गहमागहमी रही। प्रशांत किशोर ने देवपालिक गुप्ता के बड़े भाई एवं पत्रकार तारकेश्वर समेत अन्य परिजनों से बातचीत कर दुख की इस घड़ी में अपनी संवेदना प्रकट की। देवपालिक गुप्ता के निधन से जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। उनके निधन पर लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया।
गिरे या गिराए गए?
पत्रकारों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि देवपालिक 4 सालों से उनके साथ काम करते थे। उनकी मौत जांच का विषय है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक देवपालिक ट्रेन से आ रहे थे। उनकी डेड बॉडी मिली है। किस परिस्थिति में वे ट्रेन से बाहर गए इसकी जांच होना चाहिए। वे खुद गिर गए या गिरा दिया गया, यह स्पष्ट पता चलना चाहिए। लेकिन, इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए।
प्रशांत किशोर के साथ काम करने वाले 31 वर्षीय देवपालिक गुप्ता 26 अक्टूबर को जनशताब्दी एक्सप्रेस से रांची से पटना जा रहे थे। इसी दौरान उनकी लाश बरामद की गयी है। पता चला है सि देवपालिस अपने दोस्तों के साथ ट्रेन से पटना आ रहे थे। पैंट्री से खाना लेने की बात कहकर अपनी बर्थ से निकले और काफी देर तक नहीं लौटे तो सबको चिंता हुई। फोन किया गया तो उनका मोबाइल बंद था। दोस्तों ने मुरी स्टेशन पर उतरकर पुलिस को पूरी बात की जानकारी दी। पुलिस ने तलाश शुरू किया तो शव बरामद किया गया। देवपालिक का शव रेलवे पटरी के किनारे पाया गया।
परिवार के लोग बता रहे हत्या
देवपालिक के बड़े भाई तारकेश्वर गुप्ता पत्रकार हैं। उन्होंने अपने भाई की हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने प्रॉपर छानबीन की मांग की है। कहा है कि जब वे पेंट्री कार में खाना लाने गए थे तो मोबाइल कैसे बंद हो गया।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें