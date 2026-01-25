Hindustan Hindi News
नीतीश सरकार के काम का हिसाब लेगी जन सुराज; एक जून से प्रशांत किशोर फिर बिहार घूमेंगे

संक्षेप:

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि एक जून से उनकी टीम बिहार के गांव-गांव जाकर सरकार के कामकाज का हिसाब लेगी। सरकार के वादों और जनता की मांगों पर हुए अमल को लेकर लोगों से संवाद होगा। इस दौरान मिथिला स्टूडेंट यूनियन के अनूप मैथिल, आदित्य मोहन समेत 50 से अधिक लोगों ने जन सुराज की सदस्यता ली।

Jan 25, 2026 02:46 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राज्य सरकार के कामकाज को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि एक जून से जन सुराज की टीम बिहार के गांव-गांव जाएगी और सरकार से जुड़े मुद्दों पर जनता से सीधा संवाद करेगी। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए वादों और जनता की मांगों पर अब तक कितना अमल हुआ है, इसका हिसाब लिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कहा कि जन सुराज का उद्देश्य सत्ता के बजाय व्यवस्था में बदलाव लाना है और इसके लिए जनता को जागरूक करना जरूरी है।

रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में प्रशांत किशोर की उपस्थिति में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष अनूप मैथिल, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य मोहन समेत 50 से अधिक लोगों ने जन सुराज की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी देखी गई। सदस्यता ग्रहण करने वाले लोगों ने जन सुराज के विचारों और उसके अभियान के प्रति अपनी आस्था जताई।

प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की राजनीति लंबे समय से वादों और नारों तक सिमट कर रह गई है। अब समय आ गया है कि जनता खुद सवाल पूछे और जवाब मांगे। उन्होंने कहा कि गांवों में जाकर लोगों से यह पूछा जाएगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली और पानी जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकार ने क्या काम किया है और क्या नहीं किया है।

उन्होंने यह भी कहा कि जन सुराज किसी एक व्यक्ति या दल का आंदोलन नहीं, बल्कि आम लोगों की भागीदारी से चलने वाला अभियान है। आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज होगा और जनता की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मौजूद समर्थकों ने जन सुराज के अभियान को मजबूती देने का संकल्प भी लिया।