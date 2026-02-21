जन सुराज के पदाधिकारियों की पहली लिस्ट आई, प्रशांत किशोर बोले- बिहार में चुनाव जीतना कठिन

विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार जैसे राज्य में चुनाव जीतना कठिन है। मगर सही तरीके से लड़कर जीतना और भी कठिन है। जन सुराज ने संगठनात्मक पुनर्गठन के तहत शनिवार को पदाधिकारियों की पहली सूची जारी की।

बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली जन सुराज पार्टी का पुनर्गठन कर रहे प्रशांत किशोर ने नए पदाधिकारियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची पूर्वी चंपारण जिले की आई है। पीके की पार्टी ने रवींद्र सिंह बेरूआर को जन सुराज का पूर्वी चंपारण का जिलाध्यक्ष बनाया है, जबकि अभय शर्मा को जिला महामंत्री की जिम्मेदारी दी है। वहीं, प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार जैसे राज्य में चुनाव जीतना कठिन है। लेकिन सही तरीके से चुनाव लड़कर जीतना और भी ज्यादा कठिन है।

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी चुनौती बड़ी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उनके पास कई मौके थे। वह दूसर दलों के साथ गठबंधन में भी जा सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

पीके ने कहा कि उन्होंने बिहार चुनाव में वोट नहीं खरीदा, जाति की राजनीति नहीं की और ना ही हिंदू एवं मुस्लिम को आपस में लड़ाया।

उन्होंने ने कहा कि वह बिहार में अपना अभियान जारी रखेंगे। पिछले 3 साल में जितनी मेहनत की, उतनी ही शिद्दत से अगले 5 सालों में और लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार का नवनिर्माण के लिए वह अभियान चलाने जा रहे हैं। इससे पहले जन सुराज के संगठन को पुनर्गठित किया जा रहा है। इसमें सभी साथियों की राय ली जा रही है, हर जिले का दौरा कर रहे हैं।

प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज के संगठन को सुनियोजित तरीके से पुनर्गठित किया जा रहा है। ताकि बिहार नवनिर्माण अभियान शुरू होने से पहले सब सेट हो जाए। उन्होंने कहा कि वह बिहार में व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, अगले 5 से 10 सालों तक वे इस काम में लगे रहेंगे।

बता दें कि बिहार चुनाव में सभी सीटों पर अकेले लड़ी जन सुराज पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। शर्मनाक हार के बाद जन सुराज ने अपने सभी जिला संगठनों को भंग कर दिया था। अब पीके अपनी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने में लगे हुए हैं। इस दौरान वह बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं।