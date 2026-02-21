Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

जन सुराज के पदाधिकारियों की पहली लिस्ट आई, प्रशांत किशोर बोले- बिहार में चुनाव जीतना कठिन

Feb 21, 2026 08:10 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, बेतिया/झंझारपुर
share Share
Follow Us on

विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार जैसे राज्य में चुनाव जीतना कठिन है। मगर सही तरीके से लड़कर जीतना और भी कठिन है। जन सुराज ने संगठनात्मक पुनर्गठन के तहत शनिवार को पदाधिकारियों की पहली सूची जारी की।

जन सुराज के पदाधिकारियों की पहली लिस्ट आई, प्रशांत किशोर बोले- बिहार में चुनाव जीतना कठिन

बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली जन सुराज पार्टी का पुनर्गठन कर रहे प्रशांत किशोर ने नए पदाधिकारियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची पूर्वी चंपारण जिले की आई है। पीके की पार्टी ने रवींद्र सिंह बेरूआर को जन सुराज का पूर्वी चंपारण का जिलाध्यक्ष बनाया है, जबकि अभय शर्मा को जिला महामंत्री की जिम्मेदारी दी है। वहीं, प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार जैसे राज्य में चुनाव जीतना कठिन है। लेकिन सही तरीके से चुनाव लड़कर जीतना और भी ज्यादा कठिन है।

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी चुनौती बड़ी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उनके पास कई मौके थे। वह दूसर दलों के साथ गठबंधन में भी जा सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

पीके ने कहा कि उन्होंने बिहार चुनाव में वोट नहीं खरीदा, जाति की राजनीति नहीं की और ना ही हिंदू एवं मुस्लिम को आपस में लड़ाया।

ये भी पढ़ें:नीट छात्रा मौत में बड़े लोग, पुलिस पर भारी प्रेशर; प्रशांत किशोर का बड़ा बयान

उन्होंने ने कहा कि वह बिहार में अपना अभियान जारी रखेंगे। पिछले 3 साल में जितनी मेहनत की, उतनी ही शिद्दत से अगले 5 सालों में और लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार का नवनिर्माण के लिए वह अभियान चलाने जा रहे हैं। इससे पहले जन सुराज के संगठन को पुनर्गठित किया जा रहा है। इसमें सभी साथियों की राय ली जा रही है, हर जिले का दौरा कर रहे हैं।

प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज के संगठन को सुनियोजित तरीके से पुनर्गठित किया जा रहा है। ताकि बिहार नवनिर्माण अभियान शुरू होने से पहले सब सेट हो जाए। उन्होंने कहा कि वह बिहार में व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, अगले 5 से 10 सालों तक वे इस काम में लगे रहेंगे।

ये भी पढ़ें:कोर्ट की टिप्पणी से शांत नहीं हुए प्रशांत; कहा- 15 लाख लोगों ने JSP को वोट दिया

बता दें कि बिहार चुनाव में सभी सीटों पर अकेले लड़ी जन सुराज पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। शर्मनाक हार के बाद जन सुराज ने अपने सभी जिला संगठनों को भंग कर दिया था। अब पीके अपनी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने में लगे हुए हैं। इस दौरान वह बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं।

इस दौरान वे हर जिले में जाकर वहां के जन सुराज नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और नई कमिटी तैयार कर रहे हैं। शनिवार को जन सुराज पार्टी ने पुनर्गठन की शुरुआत करते हुए पूर्वी चंपारण जिले के संगठनात्मक पदाधिकारियों की सूची जारी की। अन्य जिलों के पदाधिकारियों की भी घोषणा चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।

ये भी पढ़ें:बिहार यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर, मोदी-नीतीश से बोले- महिलाओं को 2-2 लाख दो
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Prashant Kishor Jan Suraaj Party Bihar Politics
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।