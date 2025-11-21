Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsJan Suraj Manoj Bharti fast one day weekly announces Prashant Kishor
हर सप्ताह एक दिन उपवास रखेंगे मनोज भारती, प्रशांत किशोर के व्रत तोड़ने पर जन सुराज का ऐलान

संक्षेप:

जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती हर सप्ताह एक दिन उपवास करेंगे। प्रशांत किशोर के एक दिवसीय उपवास के दौरान भारती ने इसका ऐलान किया।

Fri, 21 Nov 2025 01:46 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भितिहरवा गांधी आश्रम में एक दिन का प्रायश्चित उपवास किया। शुक्रवार को उन्होंने पानी पीकर 24 घंटे का उपवास और मौन व्रत तोड़ा। इसी दौरान जन सुराज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए हर सप्ताह एक दिन का उपवास रखेंगे।

मनोज भारती ने कहा कि प्रशांत जी का एक दिन का मौन उपवास समाप्त हुआ। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को खासकर पदाधिकारियों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। जन सुराज एक अभियान के रूप में आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन हम सब कहीं न कहीं जन सुराजी बनने में चूक गए। आत्मबल, चरित्र इमानदारी और निष्ठा को अपनाने में चूक गए। बिहार के लोग हमारे साथ हैं पर उनतक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। आज बिहार में कोई विपक्ष नहीं रहा। यह मौका है कि हम सब बिहार को मजबूत विकल्प दे सकते हैं।

गुरुवार को जब प्रशांत किशोर एक दिन के उपवास पर बैठे तो मनोज भारती ने उनका साथ दिया। उपवास के बाद बताया कि उन्हें इस बात का अनुमान नहीं था कि वे 24 घंटे का उपवास कर सकते हैं। उन्हें अपनी क्षमता का एहसास हो गया है। अब बिहार के लिए हर सप्ताह 24 घंटे का एक दिवसीय उपवास नियमित रूप से करेंगे।

इधर प्रशांत किशोर ने अगले डेढ़ साल का प्लान बना लिया है। दो लाख के लिए बिहार की डेढ़ करोड़ महिलाओं से फॉर्म भरवाने का जिम्मा जन सुराज का है। जन सुराज राज्य के एक लाख 18 हजार वार्डों में बैठक करेगा और जिनसे वोट खरीदे गए उनसे फॉर्म भरवाएंगे ताकि उन्हें दो लाख मिल जाएं या पता चल जाए कि किसी भी लालच में पड़कर वोट बेचने का काम नहीं करना है। सभी प्रखंडों में बिहार नव निर्माण संकल्प के तहत अपने घर नहीं जाएंगे पर ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचकर उनका फॉर्म भरवाया जाएगा। अगर सरकार ने पैसा नहीं दिया तो सभी पीड़ितों के साथ पदाधिकारियों का घेराव किया जाएगा।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
