हर सप्ताह एक दिन उपवास रखेंगे मनोज भारती, प्रशांत किशोर के व्रत तोड़ने पर जन सुराज का ऐलान

संक्षेप: जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती हर सप्ताह एक दिन उपवास करेंगे। प्रशांत किशोर के एक दिवसीय उपवास के दौरान भारती ने इसका ऐलान किया।

जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भितिहरवा गांधी आश्रम में एक दिन का प्रायश्चित उपवास किया। शुक्रवार को उन्होंने पानी पीकर 24 घंटे का उपवास और मौन व्रत तोड़ा। इसी दौरान जन सुराज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए हर सप्ताह एक दिन का उपवास रखेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मनोज भारती ने कहा कि प्रशांत जी का एक दिन का मौन उपवास समाप्त हुआ। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को खासकर पदाधिकारियों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। जन सुराज एक अभियान के रूप में आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन हम सब कहीं न कहीं जन सुराजी बनने में चूक गए। आत्मबल, चरित्र इमानदारी और निष्ठा को अपनाने में चूक गए। बिहार के लोग हमारे साथ हैं पर उनतक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। आज बिहार में कोई विपक्ष नहीं रहा। यह मौका है कि हम सब बिहार को मजबूत विकल्प दे सकते हैं।

गुरुवार को जब प्रशांत किशोर एक दिन के उपवास पर बैठे तो मनोज भारती ने उनका साथ दिया। उपवास के बाद बताया कि उन्हें इस बात का अनुमान नहीं था कि वे 24 घंटे का उपवास कर सकते हैं। उन्हें अपनी क्षमता का एहसास हो गया है। अब बिहार के लिए हर सप्ताह 24 घंटे का एक दिवसीय उपवास नियमित रूप से करेंगे।