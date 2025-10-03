Jan Suraj first candidate list date announced Prashant Kishore party will contest 243 seats जन सुराज की पहली कैंडिडेट लिस्ट की डेट आई, प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस खुलेगा?, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsJan Suraj first candidate list date announced Prashant Kishore party will contest 243 seats

जन सुराज की पहली कैंडिडेट लिस्ट की डेट आई, प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस खुलेगा?

बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने अपनी पहली कैंडिडेट लिस्ट की तारीख घोषित कर दी है। पहली लिस्ट में कितने नाम होंगे, पीके खुद चुनाव लडडेंगे या नहीं यह अभी सस्पेंस बना हुआ है।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 3 Oct 2025 02:19 PM
share Share
Follow Us on
जन सुराज की पहली कैंडिडेट लिस्ट की डेट आई, प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस खुलेगा?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की पहली कैंडिडेट लिस्ट की तारीख सामने आ गई है। पीके की पार्टी 9 अक्टूबर को अपने पहले चरण के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। जन सुराज बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी अलग-अलग चरणों में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। पहली लिस्ट में कितने नाम होंगे, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। साथ ही पीके के खुद चुनाव लड़ने पर भी संशय बना हुआ है।

जन सुराज पार्टी ने सोशल मीडिया पर शुक्रवार को पहली कैंडिडेट लिस्ट घोषित करने की तारीख के बारे में जानकारी दी। बता दें कि बिहार में 6 अक्टूबर के बाद किसी भी समय विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। पीके की पार्टी अकेले सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारकर सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन को चुनौती देने जा रही है।

ये भी पढ़ें:बंगाल में BJP देख ली हमको? सम्राट की बेनामी संपत्ति बताने की प्रशांत ने दी धमकी

नवरात्र में नहीं हुए उम्मीदवार घोषित

जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने बीते 3 सितंबर को कहा था कि नवरात्र के आसपास पार्टी के सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि, नवरात्र और दशहरा का पर्व खत्म होने के बाद पार्टी ने कैंडिडेट लिस्ट घोषित करने की तारीख बताई है। इस घोषणा से यह भी स्पष्ट हो गया है कि जन सुराज एक बार में सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं करेगी। बल्कि अलग-अलग चरणों में लिस्ट निकालकर कैंडिडेट घोषित किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:जन सुराज की कैंडिडेट लिस्ट नवरात्र तक, पीके के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बढ़ा

प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं? अगर लड़ेंगे तो किस सीट से वे मैदान में उतरेंगे? इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। अगर पीके चुनाव लड़ते हैं तो पहली कैंडिडेट लिस्ट में उनके नाम का भी ऐलान हो सकता है। प्रशांत किशोर पूर्व में कह चुके हैं कि अगर पार्टी कहेगी तो वह चुनाव जरूर लड़ेंगे।