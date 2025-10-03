जन सुराज की पहली कैंडिडेट लिस्ट की डेट आई, प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस खुलेगा?

बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने अपनी पहली कैंडिडेट लिस्ट की तारीख घोषित कर दी है। पहली लिस्ट में कितने नाम होंगे, पीके खुद चुनाव लडडेंगे या नहीं यह अभी सस्पेंस बना हुआ है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की पहली कैंडिडेट लिस्ट की तारीख सामने आ गई है। पीके की पार्टी 9 अक्टूबर को अपने पहले चरण के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। जन सुराज बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी अलग-अलग चरणों में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। पहली लिस्ट में कितने नाम होंगे, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। साथ ही पीके के खुद चुनाव लड़ने पर भी संशय बना हुआ है।

जन सुराज पार्टी ने सोशल मीडिया पर शुक्रवार को पहली कैंडिडेट लिस्ट घोषित करने की तारीख के बारे में जानकारी दी। बता दें कि बिहार में 6 अक्टूबर के बाद किसी भी समय विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। पीके की पार्टी अकेले सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारकर सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन को चुनौती देने जा रही है।

नवरात्र में नहीं हुए उम्मीदवार घोषित जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने बीते 3 सितंबर को कहा था कि नवरात्र के आसपास पार्टी के सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि, नवरात्र और दशहरा का पर्व खत्म होने के बाद पार्टी ने कैंडिडेट लिस्ट घोषित करने की तारीख बताई है। इस घोषणा से यह भी स्पष्ट हो गया है कि जन सुराज एक बार में सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं करेगी। बल्कि अलग-अलग चरणों में लिस्ट निकालकर कैंडिडेट घोषित किए जाएंगे।