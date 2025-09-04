जन सुराज की कैंडिडेट लिस्ट नवरात्र तक, प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर पार्टी ने बढ़ाया सस्पेंस

पीके की जन सुराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची नवरात्र तक जारी कर देगी। पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बढ़ा दिया है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की कैंडिडेट लिस्ट इसी महीने जारी कर दी जाएगी। जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नवरात्र के आसपास उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस भी बढ़ा दिया है। उदय सिंह ने कहा कि पीके चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह बड़ा सवाल है।

जन सुराज के अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने बुधवार को पटना के शेखपुरा हाउस में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जन सुराज सिर्फ टिकट बांटने वाली पार्टी नहीं, बल्कि बदलाव लाने वाला दल है।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर कहां से लड़ेंगे, यह सवाल नहीं है। बल्कि लड़ेंगे या नहीं, यह जन सुराज के लिए बड़ा सवाल है। क्योंकि वे पार्टी के सूत्रधार हैं और सबसे प्रमुख चेहरे हैं। अगर पीके को चुनाव लड़ना पड़ा तो किसी एक क्षेत्र में कुछ दिनों के लिए बंध जाना पड़ेगा। इस पर पार्टी सोच विचार कर निर्णय लेगी।

प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि यह विधानसभा चुनाव जन सुराज पार्टी के लिए खास है। हमने जनवरी से ही चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हाल में 2 से 22 अगस्त के बीच हमने उम्मीदवार चयन प्रक्रिया का पहला चरण पूरा कर लिया है।