बेलागंज से जन सुराज के प्रत्याशी रहे मो. अजमद पर हमला, जमीन विवाद में फायरिंग

बेलागंज उपचुनाव में जन सुराज के प्रत्याशी रहे मो अजमद और दूसरे पक्ष के बीच भिड़ंत हो गई। जमीन विवाद में लाठी-डंडे चले। फायरिंग तक की गई। अजमद का आरोप है कि उनकी लाइसेंसी बंदूक छीनकर फायरिंग की गई। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर हुई है। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, बेलागंज/ गयाSun, 17 Aug 2025 08:13 PM
बेलागंज से विधानसभा उप चुनाव में जन सुराज के प्रत्याशी रहे मो. अमजद और दूसरे पक्ष के लोगों में भिड़ंत हो गई। घटना शनिवार की देर रात बेलागंज थाना क्षेत्र के भलुआ-एक में हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक किसी जमीन के विवाद में मो. अमजद और मो. नाजिम के लोग भिड़े हैं। पहले लाठी डंडे से शुरु हुई लड़ाई गोलीबारी पर जाकर रुकी। घटना में मो. अमजद और मो. नाजिम घायल हो गए। दोनों का गया जी के मगध मेडिकल में इलाज चल रहा है। दोनों ने पुलिस को फर्द बयान दर्ज कराया है।

इस मामले में दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज करायी गई है। जिसमें एक तरफ से 09 और दूसरी तरफ से छह नामजद आरोपी बनाए गए हैं। वहीं पुलिस ने दोनों पक्ष के कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटनास्थल से एक बंदूक, पांच जिंदा कारतूस, एक खोखा बरामद किया है। जिस हथियार से फायरिंग हुई है वह मो. अमजद की बतायी जा रही है।

वहीं एफआईआर में मो. अमजद ने आरोप लगाया है कि उनसे छीनकर दूसरे पक्ष ने फायरिंग की है। हालांकि, पुलिस ने यह साफ किया है कि किसी को गोली नहीं लगी है। दोनों तरफ से लाठी, डंडे से लोग घायल हुए हैं।