Jan Suraj 2nd List: जन सुराज की दूसरी लिस्ट में प्रशांत किशोर के 66 कैंडिडेट के नाम का ऐलान

Bihar Election: बिहार चुनाव को लेकर जन सुराज पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। जिसमें 66 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। इससे पहले जारी हुई लिस्ट में 51 नाम शामिल हैं। कुल 116 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान हो गया है।

Mon, 13 Oct 2025 02:38 PM

Bihar Chunav: बिहार चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। जिसमें 66 कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं। दूसरी सूची में 20 सुरक्षित (19 SC,1 ST) और 46 सामान्य सीट के प्रत्याशियों की घोषणा की गई। जिसमें अति पिछड़ा वर्ग के 14 (10 हिंदू, 4 मुस्लिम) कैंडिडेट्स शामिल हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग से 10, सामान्य वर्ग से 11 और 14 अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवार शामिल हैं।

इस मौके पर प्रशांत किशोर ने कहा कि टिकट बंटवारा में समाज के हर वर्ग को उनकी संख्या के अनुसार भागीदारी दी जाएगी एक तिहाई सीट अति पिछड़े वर्ग को दी गई है। इसके अलावा आज भागलपुर दंगे के दोषियों के खिलाफ लड़ने वाले वकील अभयकांत झा पार्टी में शामिल में हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने पार्टी सदस्यता दिलायी और भागलपुर से उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है।

जन सुराज पार्टी की दूसरी लिस्ट प्रत्याशी सीट अभयकांत झा – भागलपुर

डॉ शाहनवाज – बड़हरिया

शिवहर – नीरज सिंह

तनुजा कुमारी – इस्लामपुर

केशव भंडारी-झंझारपुर

इन्द्रदेव शाह- पिपरा

लालाबाबू यादव – नरकटिया

मंतोष सहनी – कल्याणपुर

राजीव रंजन सिंह – संदेश

आजम अनवर हुसैन – बाजपट्टी

रत्नेश्वर ठाकुर – हरलाखी

जनार्दन यादव – नरपतगंज