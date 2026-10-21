VIDEO: जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती से हाथापाई, युवक ने कॉलर पकड़ा
जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के साथ हाथापाई और मारपीट की कोशिश का वीडियो वायरल हुआ है। पार्टी कार्यालय के बाहर एक शख्स उनका कॉलर पकड़कर बदसलूकी करते नजर आ रहा है। यह वीडियो पुराना है, जो अब वायरल हुआ है।
प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के साथ हाथापाई और बदसलूकी का मामला सामने आया है। पटना स्थित जन सुराज पार्टी के कार्यालय के बाहर एक युवक ने मनोज भारती का कॉलर पकड़कर खींचा और उनके साथ मारपीट की कोशिश की। वहां मौजूद अन्य लोगों ने उसे पकड़कर साइड में कर दिया। इसका वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे सियासी पारा गर्मा गया है। मनोज भारती ने कहा कि यह काफी पुरानी घटना है, पुलिस थाने में इसकी शिकायत दी गई थी।
रिपोर्ट्स के अनुसार, मनोज भारती से हाथापाई करने वाला शख्स एक टैक्सी वेंडर बताया जा रहा है। चर्चा है कि जन सुराज पार्टी में किराये पर लगी गाड़ियों का भुगतान बकाया था। कथित रूप से बकाया पैसा नहीं मिलने से नाराज वेंडर ने जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष पर अपनी भड़ास निकाल दी। हालांकि, इस बात की औपचारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।
कार में बैठे मनोज भारती पर टूट पड़ा शख्स
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जन सुराज पार्टी के कार्यालय के बाहर का बताया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती कार की पिछली सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं। जैसे ही उनकी गाड़ी कार्यालय से बाहर निकली, वहां सफेद कुर्ता और टोपी पहने एक शख्स उनकी तरफ लपक पड़ा है। वह कार में बैठे मनोज भारती का कॉलर खींचकर उनसे मारपीट की कोशिश करने लगा।
तभी वहां मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की और मारपीट नहीं करने की हिदायत दी। फिर वह शख्स कार की अगली सीट पर चढ़कर मनोज भारती से बदसलूकी करने लगा।
मनोज भारती बोले- वीडियो पुराना, पुलिस से की थी शिकायत
वायरल वीडियो पर जन सुराज प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती का कहना है कि यह घटना काफी पुरानी है और पटना पुलिस को इसकी शिकायत भी दी गई थी। जन सुराज की ओर से गुरुवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है, उसमें मनोज भारती अपने साथ हुई कथित हाथापाई के वायरल वीडियो पर पूरी बात रख सकते हैं।
भाजपा बोली- पीके राजनीति नहीं, व्यापार करने आए
मनोज भारती से हाथापाई का वीडियो वायरल होने पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जन सुराज चीफ प्रशांत किशोर पर निशाना साथा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि ये जो हो रहा है, यही जन सुराज की सच्चाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर बिहार में व्यापार करने आए हैं। भाजपा ने उनसे बिहार यात्रा में हुए खर्च का ब्योरा मांगा था, मगर उन्होंने नहीं दिया।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पीके की राजनीति जालसाजी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर राजनीति के जरिए अपनी काली कमाई को खपाने में लगे हुए हैं। मनोज भारती से हाथापाई के मामले पर कुंतल कृष्ण ने कहा कि यह तो सिर्फ एक बानगी है, आगे-आगे देखिए क्या होता है।
एमएलसी चुनाव के दौरान वायरल हुआ वीडियो
यह वीडियो ऐसे समय में वायरल हुआ है, जब बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। एमएलसी चुनाव के प्रचार का बुधवार को आखिरी दिन है। 23 अक्टूबर को मतदान होगा। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने सभी 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।