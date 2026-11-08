कुछ BJP में जाएंगे, कुछ जन सुराज में; नीतीश की जदयू का प्रशांत किशोर ने भविष्य बताया

प्रशांत किशोर ने कहा है कि आने वाले समय में पार्टी टूट कर बिखर जाएगी। कुछ लोग बीजेपी में चले जाएंगे तोकुछ जन सुराज पार्टी के साथ आ जाएंगे। कुछ लोग दूसरे दलों में मिल जाएंगे।

जन सुराज पार्टी के नेता और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश कुमार के ऐक्टिव पॉलिटिक्स से हटने के बाद उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड(जेडीयू) अब नहीं बचेगी। आने वाले समय में पार्टी टूट कर बिखर जाएगी। कुछ लोग बीजेपी में चले जाएंगे तोकुछ जन सुराज पार्टी के साथ आ जाएंगे। कुछ लोग दूसरे दलों में मिल जाएंगे। दो निर्दलीय एमएलसी के बीजेपी के साथ चले जाने पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की नासमझी हुआ।

प्रशांत किशोर ने मीडिया कर्मियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार जेडीयू के असली ताकत हैं। वे सक्रिय राजनीति से अलग हो गए। अब जदयू में कोई नेता नहीं रहा। पार्टी की कोई ठोस नीति भी नहीं रही। ऐसे में पार्टी का बचना मुश्किल है। चुनाव के पहले से ही जन सुराज का मानना रहा है कि दल के तौर पर जदयू का भविष्य लंबा नहीं है। नीतीश कुमार के काम के आधार पर पार्टी को समर्थन मिलता रहा। अब चुकि पार्टी सत्ता में है तो चल रही है। धीरे-धीरे जदयू खंड-खंड में बंट जाएगी। इसके नेता विभिन्न दलों में मिल जाएंगे। कुछ लोग बीजेपी में जाएंगे, कुछ जन सुराज में जाएंगे और कुछ लोग दूसरे दलों में मिल जाएंगे। जदयू का भविष्य अब ज्यादा दूर तक नहीं दिखता है क्योंकि, यह पार्टी नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत से चल रही थी।

प्रशांत किशोर ने निर्दलीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के बीजेपी के साथ चले जाने पर भी प्रतिक्रिया दी। कहा कि उनके खिलाफ विधान परिषद सभापति या न्यायपालिका के स्तर से जो कार्रवाई होना है वह तो होगा। लेकिन, इस पूरे प्रकरण में बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व की नासमझी और अपरिवक्वता उजागर हो गई है। जो लोग दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दवा करते है उन्हें यह कैसे पता नहीं था कि निर्दलीय जीत कर आए एमएलसी किसी दल में शामिल नहीं हो सकते। इतनी साधारण सी जानकारी उन्हें क्यों नहीं थी। यह फिर यह उनके अहंकार को दिखाता है कि हम गलत या सही कुछ भी करेंगे, हम उससे बच जाएंगे। लेकिन, इसमें वे दो एमएलसी फंस गए हैं जो निर्दलीय जीतकर आए हैं।