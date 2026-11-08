Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कुछ BJP में जाएंगे, कुछ जन सुराज में; नीतीश की जदयू का प्रशांत किशोर ने भविष्य बताया

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
share

प्रशांत किशोर ने कहा है कि आने वाले समय में पार्टी टूट कर बिखर जाएगी। कुछ लोग बीजेपी में चले जाएंगे तोकुछ जन सुराज पार्टी के साथ आ जाएंगे। कुछ लोग दूसरे दलों में मिल जाएंगे।

prashant kishor
प्रशांत किशोर

जन सुराज पार्टी के नेता और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश कुमार के ऐक्टिव पॉलिटिक्स से हटने के बाद उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड(जेडीयू) अब नहीं बचेगी। आने वाले समय में पार्टी टूट कर बिखर जाएगी। कुछ लोग बीजेपी में चले जाएंगे तोकुछ जन सुराज पार्टी के साथ आ जाएंगे। कुछ लोग दूसरे दलों में मिल जाएंगे। दो निर्दलीय एमएलसी के बीजेपी के साथ चले जाने पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की नासमझी हुआ।

प्रशांत किशोर ने मीडिया कर्मियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार जेडीयू के असली ताकत हैं। वे सक्रिय राजनीति से अलग हो गए। अब जदयू में कोई नेता नहीं रहा। पार्टी की कोई ठोस नीति भी नहीं रही। ऐसे में पार्टी का बचना मुश्किल है। चुनाव के पहले से ही जन सुराज का मानना रहा है कि दल के तौर पर जदयू का भविष्य लंबा नहीं है। नीतीश कुमार के काम के आधार पर पार्टी को समर्थन मिलता रहा। अब चुकि पार्टी सत्ता में है तो चल रही है। धीरे-धीरे जदयू खंड-खंड में बंट जाएगी। इसके नेता विभिन्न दलों में मिल जाएंगे। कुछ लोग बीजेपी में जाएंगे, कुछ जन सुराज में जाएंगे और कुछ लोग दूसरे दलों में मिल जाएंगे। जदयू का भविष्य अब ज्यादा दूर तक नहीं दिखता है क्योंकि, यह पार्टी नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत से चल रही थी।

ये भी पढ़ें:बीजेपी की सरकार भी बंशीधर और राहुल को बचा नहीं सकती, प्रशांत किशोर ने किया दावा

प्रशांत किशोर ने निर्दलीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के बीजेपी के साथ चले जाने पर भी प्रतिक्रिया दी। कहा कि उनके खिलाफ विधान परिषद सभापति या न्यायपालिका के स्तर से जो कार्रवाई होना है वह तो होगा। लेकिन, इस पूरे प्रकरण में बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व की नासमझी और अपरिवक्वता उजागर हो गई है। जो लोग दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दवा करते है उन्हें यह कैसे पता नहीं था कि निर्दलीय जीत कर आए एमएलसी किसी दल में शामिल नहीं हो सकते। इतनी साधारण सी जानकारी उन्हें क्यों नहीं थी। यह फिर यह उनके अहंकार को दिखाता है कि हम गलत या सही कुछ भी करेंगे, हम उससे बच जाएंगे। लेकिन, इसमें वे दो एमएलसी फंस गए हैं जो निर्दलीय जीतकर आए हैं।

ये भी पढ़ें:तेजस्वी और पीके साथ हो जाएं तो भाजपा-एनडीए साफ, रोहिणी ने बताया फॉर्मूला

प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर भी तीखा वार किया। कहा कि बिहार के लोग यह जानते हैं कि वे बिहार में अपराधी बेकाबू हैं फिर भी सीएम कहते हैं कि अपराध खत्म हो गया है, क्राइम बाकी है। उनके हिसाब से कहें तो बिहार में बेरोजगारी खत्म हो गई है, अनइम्प्लॉयमेंट बाकी है, गरीबी खत्म हो गई है पोवर्टी बची है। यह बिहार की जनता की गलती है कि उन्हें सीएम के रूप में चुना।

ये भी पढ़ें:पीके को सारण में झटका, मिथिला में जीत; दरभंगा से सुरेश जन सुराज के MLC बने
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar Politics Prashant Kishor JDU अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Hindi NewsBihar Newsकुछ BJP में जाएंगे, कुछ जन सुराज में, ; प्रशांत किशोर ने जदयू का भविष्य