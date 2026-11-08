कुछ BJP में जाएंगे, कुछ जन सुराज में; नीतीश की जदयू का प्रशांत किशोर ने भविष्य बताया
प्रशांत किशोर ने कहा है कि आने वाले समय में पार्टी टूट कर बिखर जाएगी। कुछ लोग बीजेपी में चले जाएंगे तोकुछ जन सुराज पार्टी के साथ आ जाएंगे। कुछ लोग दूसरे दलों में मिल जाएंगे।
जन सुराज पार्टी के नेता और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश कुमार के ऐक्टिव पॉलिटिक्स से हटने के बाद उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड(जेडीयू) अब नहीं बचेगी। आने वाले समय में पार्टी टूट कर बिखर जाएगी। कुछ लोग बीजेपी में चले जाएंगे तोकुछ जन सुराज पार्टी के साथ आ जाएंगे। कुछ लोग दूसरे दलों में मिल जाएंगे। दो निर्दलीय एमएलसी के बीजेपी के साथ चले जाने पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की नासमझी हुआ।
प्रशांत किशोर ने मीडिया कर्मियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार जेडीयू के असली ताकत हैं। वे सक्रिय राजनीति से अलग हो गए। अब जदयू में कोई नेता नहीं रहा। पार्टी की कोई ठोस नीति भी नहीं रही। ऐसे में पार्टी का बचना मुश्किल है। चुनाव के पहले से ही जन सुराज का मानना रहा है कि दल के तौर पर जदयू का भविष्य लंबा नहीं है। नीतीश कुमार के काम के आधार पर पार्टी को समर्थन मिलता रहा। अब चुकि पार्टी सत्ता में है तो चल रही है। धीरे-धीरे जदयू खंड-खंड में बंट जाएगी। इसके नेता विभिन्न दलों में मिल जाएंगे। कुछ लोग बीजेपी में जाएंगे, कुछ जन सुराज में जाएंगे और कुछ लोग दूसरे दलों में मिल जाएंगे। जदयू का भविष्य अब ज्यादा दूर तक नहीं दिखता है क्योंकि, यह पार्टी नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत से चल रही थी।
प्रशांत किशोर ने निर्दलीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के बीजेपी के साथ चले जाने पर भी प्रतिक्रिया दी। कहा कि उनके खिलाफ विधान परिषद सभापति या न्यायपालिका के स्तर से जो कार्रवाई होना है वह तो होगा। लेकिन, इस पूरे प्रकरण में बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व की नासमझी और अपरिवक्वता उजागर हो गई है। जो लोग दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दवा करते है उन्हें यह कैसे पता नहीं था कि निर्दलीय जीत कर आए एमएलसी किसी दल में शामिल नहीं हो सकते। इतनी साधारण सी जानकारी उन्हें क्यों नहीं थी। यह फिर यह उनके अहंकार को दिखाता है कि हम गलत या सही कुछ भी करेंगे, हम उससे बच जाएंगे। लेकिन, इसमें वे दो एमएलसी फंस गए हैं जो निर्दलीय जीतकर आए हैं।
प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर भी तीखा वार किया। कहा कि बिहार के लोग यह जानते हैं कि वे बिहार में अपराधी बेकाबू हैं फिर भी सीएम कहते हैं कि अपराध खत्म हो गया है, क्राइम बाकी है। उनके हिसाब से कहें तो बिहार में बेरोजगारी खत्म हो गई है, अनइम्प्लॉयमेंट बाकी है, गरीबी खत्म हो गई है पोवर्टी बची है। यह बिहार की जनता की गलती है कि उन्हें सीएम के रूप में चुना।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें