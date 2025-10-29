Hindustan Hindi News
राजद एक एक्सपायर दवा, तेजस्वी ने वादा नहीं निभाया तो इस्तीफा देंगे? प्रशांत किशोर ने कसा तंज

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बुधवार को मधेपुरा में आयोजित सभा में बड़ा ऐलान करते हुये कहा कि बिहार की आगामी राजनीतिक लड़ाई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला और राजद को जनता की तकलीफों का जिम्मेदार ठहराया।

प्रशांत किशोर ने कहा कि, 'अब जनता तय करे, क्या वे बिहार में जंगलराज को वापस लाना चाहते हैं या जन सुराज का समर्थन कर नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं।' उन्होंने कहा कि राजद एक एक्सपायर दवा की तरह है, जिसने पिछले 15 वर्षों में लोगों का कोई इलाज नहीं किया है, बल्कि अपहरण और रंगदारी जैसी घटनाओं से प्रदेश को बर्बाद कर दिया।

उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव के एक कथित वादे का भी उल्लेख किया और कहा कि यदि तेजस्वी यह कह सकते हैं कि हर घर को सरकारी नौकरी देंगे तो सत्ता में आने के 20 महीने बाद ऐसा नहीं कर पाने पर इस्तीफा दे देंगे।

सभा में प्रशांत किशोर ने जन सुराज की घोषणाओं के व्यावहारिक लाभों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि 14 तारीख को जन सुराज की व्यवस्था बनती है तो छठ के समय बिहार आये बच्चों को वापस नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि 'अगर आप अपने बच्चों की पीठ से मजदूरी का बस्ता हटाना चाहते हैं तो जन सुराज के बस्ता छाप पर ही वोट करें।'

