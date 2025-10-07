Bihar Elections: मैं भी चुनाव लड़ूंगा, प्रशांत किशोर बोले; इस दिन जन सुराज के प्रत्याशियों का होगा ऐलान

Bihar Elections: प्रशांति किशोर ने पटना में पत्रकारों से कहा कि बिहार चुनाव के लिए 9 अक्तूबर को उम्मीदवारों का ऐलान होगा और यह एक सरप्राइज होगा। मेरा नाम भी लिस्ट में होगा। हालांकि, पूर्व चुनावी रणनीतिकार ने यह नहीं बताया कि वो बिहार की किस विधानसभा सीट से चुनावी दंगल में उतरेंगे।

Bihar Elections: बिहार चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी राजनीतिक दल चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। इस बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि वो भी चुनावी दंगल में शामिल होंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी बताया है कि पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कब करेगी। सोमवार को प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 9 अक्तूबर को पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी।

बता दें कि बिहार में दो चरणों में चुनाव होने हैं। 6 नवंबर औऱ 11 नवंबर को बिहार में मतदान होंगे। 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी।

जनसुराज की जीत पर क्या बोले पीके बिहार चुनाव में जनसुराज की जीत की संभावनाओं पर प्रशांत किशोर ने दावा किया कि उनकी पार्टी 28 फीसदी वोट हासिल करेगी। यह वैसे वोटर होंगे जिन्होंने ना तो एनडीए को वोट दिया और ना ही महागठबंधन को। प्रशांत किशोर ने कहा, 'पिछले चुनाव में दोनों गठबंधनों को सिर्फ 72 फीसदी वोटरों का वोट मिला था। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमें यहीं बचे हुए 28 फीसदी वोट मिलेंगे।' प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि लोग कह रहे हैं कि जनसुराज पार्टी एनडीए और इंडिया ब्लॉक के वोटों को भारी नुकसान पहुंचाएगी।