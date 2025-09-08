बिहार में दलितों के बाद मुसलमान सबसे गरीब, किशनगंज में बोले प्रशांत किशोर

उन्होंने कहा कि बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान हैं और आधे से ज्यादा मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो चाहकर भी अपने बच्चों को न्याय नहीं दिला सकते। पीके ने यहां कहा कि आपको बार-बार बताया गया कि आप अल्पसंख्यक हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में हलचल तेज है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने रविवार को किशनगंज स्थित अंजुमन इस्लामिया मदरसा में आयोजित बिहार बदलाव इजलास को संबोधित करते हुए बिहार की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक असमानता और मुस्लिम समुदाय की भूमिका पर खुलकर अपनी बात रखी। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने कई जगह उन नेताओं की मदद की, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की पार्टी को हराया है, लेकिन हम पार्टी नहीं विचारधारा की राजनीति करते हैं।

उन्होंने कहा कि कौन पार्टी कैसी है, इस विवाद में नहीं पड़ते। आज का हुक्मरान जालिम है, तो मानिए कि उसे चुनने में आपसे गलती हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान हैं और आधे से ज्यादा मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो चाहकर भी अपने बच्चों को न्याय नहीं दिला सकते। पीके ने यहां कहा कि आपको बार-बार बताया गया कि आप अल्पसंख्यक हैं। नेताओं ने आपको मानसिक रूप से कमजोर कर दिया है। आबादी के अनुपात में आपके 40 विधायक होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 19 हैं।

प्रशांत किशोर ने मुसलमानों से अपील की कि वे तादाद की चिंता छोड़कर हक के साथ खड़े हों। उन्होंने कहा कि भाजपा की ताकत उसकी विचारधारा है। अगर उसे हटाना है तो गांधी की विचारधारा को अपनाना होगा। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मुसलमानों को अकेले लड़ने की बात करते हैं, जबकि जनसुराज की सोच है कि सभी हिंदू और मुसलमान मिलकर बदलाव लाएं।