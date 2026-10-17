जो बात मैंने कही नहीं... जो करना है कर लो; गोली मारने की बात पर प्रशांत किशोर ने दी सफाई
प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो बात नहीं कही है उसे मुंह में जबरन डाला जा रहा है। उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी पर फिर हमला किया।
जन सुराज पार्टी के नेता और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने गोली मारने वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। पीके ने एक बार फिर सीएम सम्राट चौधरी पर तीखा प्रहार किया। शुक्रवार को प्रशांत किशोर का एक गोली मारने की चर्चा वाला बयान वायरल हुआ जिसके बाद बीजेपी और जदयू के कई नेता भड़क गए।
प्रशांत किशोर शनिवार को एमएलसी चुनाव में अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने निकले। उन्होंने पत्रकारों से बात की। इसी दौरान उनसे पूछा गया कि आपने सीएम सम्राट चौधरी को गोली मारने की बात कही है। इसके जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि बोला कुछ और बना दिया गया कुछ और। उन्होंने कहा, " आपके कैमरे पर कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी सातवीं फेल हैं, अनपढ़ हैं, अपराधी हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं।"
प्रशांत किशोर ने आगे कहा, "जो बात मैनें कही नहीं उसे मुंह में डालिए नहीं, और जो बात मैंने कही है उस पर कायम हूं। जो करना है कर लो।" जन सुराज नेता का यह बयान तब आया है जब उनका एक वीडियो सियासी महकमे में आग की तरह फैल रहा है।
प्रशांत ने क्या कहा था
दरअसल शुक्रवार को प्रशांत किशोर का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी उखड़ गए। उस वीडियो में प्रशांत किशोर बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर अपना पक्ष रख रहे हैं। वीडियो में वे कह रहे हैं कि अपराधियों को अगर गोली मारना है तो सम्राट चौधरी से बड़ा अपराधी कौन है। यह आदमी सात आदमी की हत्या में जेल काटकर आया है। यह वीडियो एमएलसी चुनाव में सीतामढ़ी की एस जनसभा का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आते ही राजनीतिक महकमे में कोलाहल शुरू हो गया। संजय सरावगी ने प्रशांत किशोर को निशाने पर ले लिया। कहा कि जिम्मेदार संवैधानिक पर बैठे व्यक्ति के लिए ऐसी भाषा प्रयोग करना कहीं से जायज और लोकतांत्रिक नहीं है।
श्याम रजक ने विरोध किया
प्रशांत किशोर के वीडियो पर पूर्व मंत्री सह जदयू के कद्दावर श्याम रजक ने भी रिऐक्शन दिया है। उन्होंने कहा कहा है कि ऐसा बयान कोई समझदार आदमी नहीं दे सकता। किसी लफुआ टाइप आदमी ही इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकता है। हम लोग तो प्रशांत किशोर को बुद्धिजीवी आदमी समझते थे। उनसे पूछना है कि जिस व्यक्ति पर राज्य की 14 करोड़ की जनता को भरोसा है उसके बारे में अनर्गल आरोप लगाना कहीं से सही नहीं लगता। जिस प्रकार के शब्दों का चयन कर रहे हैं उसे कभी सही नहीं कहा जा सकता। अगर सम्राट चौधरी के खिलाफ कोई सबूत है तो कोर्ट में जाइए।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें