जो बात मैंने कही नहीं... जो करना है कर लो; गोली मारने की बात पर प्रशांत किशोर ने दी सफाई

प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो बात नहीं कही है उसे मुंह में जबरन डाला जा रहा है। उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी पर फिर हमला किया।

जन सुराज पार्टी के नेता और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने गोली मारने वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। पीके ने एक बार फिर सीएम सम्राट चौधरी पर तीखा प्रहार किया। शुक्रवार को प्रशांत किशोर का एक गोली मारने की चर्चा वाला बयान वायरल हुआ जिसके बाद बीजेपी और जदयू के कई नेता भड़क गए।

प्रशांत किशोर शनिवार को एमएलसी चुनाव में अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने निकले। उन्होंने पत्रकारों से बात की। इसी दौरान उनसे पूछा गया कि आपने सीएम सम्राट चौधरी को गोली मारने की बात कही है। इसके जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि बोला कुछ और बना दिया गया कुछ और। उन्होंने कहा, " आपके कैमरे पर कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी सातवीं फेल हैं, अनपढ़ हैं, अपराधी हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं।"

प्रशांत किशोर ने आगे कहा, "जो बात मैनें कही नहीं उसे मुंह में डालिए नहीं, और जो बात मैंने कही है उस पर कायम हूं। जो करना है कर लो।" जन सुराज नेता का यह बयान तब आया है जब उनका एक वीडियो सियासी महकमे में आग की तरह फैल रहा है।

प्रशांत ने क्या कहा था दरअसल शुक्रवार को प्रशांत किशोर का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी उखड़ गए। उस वीडियो में प्रशांत किशोर बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर अपना पक्ष रख रहे हैं। वीडियो में वे कह रहे हैं कि अपराधियों को अगर गोली मारना है तो सम्राट चौधरी से बड़ा अपराधी कौन है। यह आदमी सात आदमी की हत्या में जेल काटकर आया है। यह वीडियो एमएलसी चुनाव में सीतामढ़ी की एस जनसभा का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आते ही राजनीतिक महकमे में कोलाहल शुरू हो गया। संजय सरावगी ने प्रशांत किशोर को निशाने पर ले लिया। कहा कि जिम्मेदार संवैधानिक पर बैठे व्यक्ति के लिए ऐसी भाषा प्रयोग करना कहीं से जायज और लोकतांत्रिक नहीं है।