भरत तिवारी एनकाउंटर की चर्चा मत कीजिएगा; प्रशांत किशोर बांकीपुर में ऐसा क्यों बोले? सम्राट चौधरी पर हमला

प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों ने नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए वोट दिया था, लेकिन सीएम कोई और हो गया। बांकीपुर में बीजेपी को हराकर जवाब देने का समय आ गया है।

Prashant Kishor on Bankipur: जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बांकीपुर विधानसभा में भाजपा को हराने से जनता दिल्ली तक अपना संदेश दे सकती है कि मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी उन्हें पसंद नहीं है। लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आम लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने यह बात कही। भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट खाली हो गयी है। वहां उपचुनाव होना है जिसके लिए जन सुराज ने पूरी ताकत लगा दी। पीके लगातार बांकीपुर में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने भी इस उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है।

प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग कहते हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार को वोट दिया था, लेकिन सीएम कोई और हो गया। लेकिन, बिहार का सीएम तो आम जनता के वोट से ही कुर्सी पर बैठा है। आपने मोदीजी को वोट दिया और उन्होंने अपना सीएम बना दिया। पीके ने कहा कि कि बांकीपुर उपचुनाव जनता के पास सबसे बड़ा मौका है कि अपना फैसला सुना दे।

… तो चर्चा मत कीजिएगा यहां के मतदाता यहां भाजपा को हरा दें तो दिल्ली तक भाजपा नेतृत्व को पता चलेगा कि जनता को सीएम स्वीकार नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है और आपने ये नहीं किया तो नीट की छात्रा से दुष्कर्म, भरत भूषण तिवारी की हत्या, नालंदा में दो पासवान बच्चों की लिंचिंग पर फिर कभी चर्चा भी मत कीजिएगा। आज मौका है इन सवालों पर एनडीए को जवाब देने का। अगर यह काम इस समय नहीं करते हैं तो बिहार में कानून व्यवस्था, रोजगार की समस्या या अन्य मुद्दों पर सवाल पूछने की स्थिति में नहीं रहेंगे।

नेता से नहीं होगा बदलाव प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में बदलाव किसी राजनेता से नहीं आने वाला। यह तभी संभव है जब यहां की जनता बदलाव चाहेगी। ऐसे में यह उपचुनाव उनके लिए अपनी बात कहने का और बदलाव का बड़ा अवसर साबित हो सकता है। इस मौके का उपयोग जरूर कीजिए और बदलाव करके दिखा दीजिए।