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भरत तिवारी एनकाउंटर की चर्चा मत कीजिएगा; प्रशांत किशोर बांकीपुर में ऐसा क्यों बोले? सम्राट चौधरी पर हमला

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, पटना
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प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों ने नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए वोट दिया था, लेकिन सीएम कोई और हो गया। बांकीपुर में बीजेपी को हराकर जवाब देने का समय आ गया है।

भरत तिवारी एनकाउंटर की चर्चा मत कीजिएगा; प्रशांत किशोर बांकीपुर में ऐसा क्यों बोले? सम्राट चौधरी पर हमला

Prashant Kishor on Bankipur: जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बांकीपुर विधानसभा में भाजपा को हराने से जनता दिल्ली तक अपना संदेश दे सकती है कि मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी उन्हें पसंद नहीं है। लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आम लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने यह बात कही। भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट खाली हो गयी है। वहां उपचुनाव होना है जिसके लिए जन सुराज ने पूरी ताकत लगा दी। पीके लगातार बांकीपुर में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने भी इस उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है।

प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग कहते हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार को वोट दिया था, लेकिन सीएम कोई और हो गया। लेकिन, बिहार का सीएम तो आम जनता के वोट से ही कुर्सी पर बैठा है। आपने मोदीजी को वोट दिया और उन्होंने अपना सीएम बना दिया। पीके ने कहा कि कि बांकीपुर उपचुनाव जनता के पास सबसे बड़ा मौका है कि अपना फैसला सुना दे।

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… तो चर्चा मत कीजिएगा

यहां के मतदाता यहां भाजपा को हरा दें तो दिल्ली तक भाजपा नेतृत्व को पता चलेगा कि जनता को सीएम स्वीकार नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है और आपने ये नहीं किया तो नीट की छात्रा से दुष्कर्म, भरत भूषण तिवारी की हत्या, नालंदा में दो पासवान बच्चों की लिंचिंग पर फिर कभी चर्चा भी मत कीजिएगा। आज मौका है इन सवालों पर एनडीए को जवाब देने का। अगर यह काम इस समय नहीं करते हैं तो बिहार में कानून व्यवस्था, रोजगार की समस्या या अन्य मुद्दों पर सवाल पूछने की स्थिति में नहीं रहेंगे।

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नेता से नहीं होगा बदलाव

प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में बदलाव किसी राजनेता से नहीं आने वाला। यह तभी संभव है जब यहां की जनता बदलाव चाहेगी। ऐसे में यह उपचुनाव उनके लिए अपनी बात कहने का और बदलाव का बड़ा अवसर साबित हो सकता है। इस मौके का उपयोग जरूर कीजिए और बदलाव करके दिखा दीजिए।

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प्रशांत किशोर सीएम सम्राट चौधरी पर पहले से हमलावर हैं। वे सम्राट चौधरी डिग्री पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा है कि बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज मजबूती से लड़ रही है। यहां की जनता को देखना है कि बिहार में के ज्वलंत मुद्दों पर वे सरकार का साथ देते हैं या बदलाव करते हैं।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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