Darbhanga Teacher MLC: दरभंगा से कांग्रेस के मदन मोहन झा हारे, जन सुराज के सुरेश राय जीते, बेगूसराय को फिर मिला एमएलसी
Darbhanga Teacher Seat MLC Election Result: दरभंगा शिक्षक सीट के एमएलसी और कांग्रेस नेता मदन मोहन झा को जन सुराज पार्टी के सुरेश राय ने हरा दिया है। सुरेश राय बेगूसराय के रहने वाले हैं और पिछली बार भाजपा से लड़े थे।
Darbhanga Teacher Seat MLC Election Result: बिहार विधान परिषद की दरभंगा टीचर सीट से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा एमएलसी मदन मोहन झा चुनाव हार गए हैं। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार सुरेश प्रसाद राय ने 324 वोट के अंतर से कांग्रेस से दरभंगा शिक्षक सीट छीनकर प्रशांत किशोर की झोली में डाल दी है। सुरेश राय 2020 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर एमएलसी चुनाव लड़े और हार गए थे। इस चुनाव से कुछ समय पहले ही सुरेश राय जन सुराज पार्टी में शामिल हुए थे और उन्हें पीके ने कैंडिडेट बनाया था। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में दरभंगा शिक्षक सीट नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को मिली थी और उसने घनश्याम राय को लड़ाया था। नतीजों में घनश्याम राय चौथे नंबर पर रहे, जबकि तीसरे नंबर पर सीपीएम के रामदेव राय को वोट मिला। बीजेपी को दरभंगा ग्रेजुएट सीट मिली थी, जिस पर उसने मौजूदा विधान पार्षद सर्वेश कुमार को उतारा है और वो राजद के अनिल झा से आगे चल रहे हैं।
सुरेश प्रसाद राय की जीत से दरंभगा टीचर सीट कई साल और बहुत लंबे अंतराल के बाद बेगूसराय जिला के हिस्से गई है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष व महासचिव रहे शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने सीपीआई के लिए यह सीट दो बार जीती थी, जो बेगूसराय के हैं। उनके बाद बेगूसराय के ही दूसरे शिक्षक नेता वासुदेव सिंह ने सीपीएम के लिए यह सीट जीती। उनके बाद दरभंगा टीचर एमएलसी सीट बेगूसराय के हिस्से नहीं आ रही थी। हालांकि बेगूसराय के ही सर्वेश कुमार दरभंगा स्नातक से एमएलसी हैं। मतगणना के शुरुआती रुझान में वह राष्ट्रीय जनता दल के अनिल झा से आगे चल रहे हैं। अब तक गिने गए 6447 वैलिड वोट में सर्वेश कुमार को 1884 और अनिल झा को 1647 वोट मिला है। रंजीत कुमार राम को 935, दिलीप कुमार को 540, रजनीकांत पाठक को 414, धर्मांश रंजन को 240 वोट मिले हैं। और भी कैंडिडेट मैदान में हैं जो इससे नीचे हैं।
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दरभंगा टीचर सीट से मदन मोहन झा की हार से कांग्रेस को मिथिलांचल में बड़ा झटका लगा है। यह प्रदेश कांग्रेस के अंदर के समीकरण पर भी असर डालेगा। हाई स्कूल के शिक्षक और हेडमास्टर से रिटायर सुरेश प्रसाद राय लंबे समय से माध्यमिक शिक्षक की राजनीति में सक्रिय हैं और दरभंगा से पहले भी चुनाव लड़ और हार चुके हैं। दरभंगा शिक्षक और स्नातक सीट के अंदर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के टीचर और ग्रेजुएट वोट करते हैं। जन सुराज पार्टी ने दरभंगा सीट तो जीत ली है, लेकिन वो सारण टीचर सीट गंवा बैठी है, जिसे केदारनाथ पांडेय के निधान के बाद एक उप-चुनाव में प्रशांत किशोर के समर्थन से निर्दलीय लड़कर अफाक अहमद ने जीता था। अफाक भी पहले कांग्रेस में थे।